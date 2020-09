◼ ČESKO/ŠVÝCARSKO

Švýcarsko odmítlo udělit milost Krausovi z kauzy MUS

Švýcarský parlament zamítl žádost o milost, kterou podal bývalý manažer Mostecké uhelné společnosti (MUS) Petr Kraus. Informoval o tom list Tagblatt. Federální soud v Bellinzoně v roce 2013 odsoudil šest manažerů MUS za podvod a praní špinavých peněz. Kraus tehdy dostal tříletý trest odnětí svobody. O milost požádal na počátku tohoto roku, kdy byl stále ve švýcarském vězení. Od poloviny září je však již na svobodě po odpykání celého trestu a zpět v Česku.

◼ ČESKO

Česko nesplní závazek, který slíbilo v NATO

Česká republika nesplní závazek, který slíbila v NATO, dávat do roku 2024 na svou obranu dvě procenta HDP. Po jednání o rozpočtu ministerstva obrany to řekla ministryně financí Alena Schillerová. Podle ministra obrany Lubomíra Metnara (oba za ANO) je důležité, že výdaje ke dvěma procentům postupně směřují. V příštím roce by mělo ministerstvo obrany hospodařit s rozpočtem 85,4 miliardy korun, což je oproti letošnímu roku výrazný nárůst.

◼ ČESKO

Liškutin z kauzy Stoka přiznal přijetí úplatku

Před Krajským soudem v Brně vypovídal bývalý místostarosta městské části Brno-Ivanovice, který v Brně-střed vedl investiční odbor, Petr Liškutin (dříve ANO) obžalovaný v takzvané kauze Stoka. Projednávání sledovaného případu údajné korupce na radnici Brno-střed pokračuje třetím jednacím dnem. Liškutin popřel, že by byl členem nějaké organizované zločinecké skupiny, přiznal přijetí jednoho úplatku.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Kamiony by mohly čekat i dva dny na vstup do EU

Až dva dny by na odbavení mohly od počátku příštího roku čekat kamiony přijíždějící z Británie do Evropské unie. Britským přepravním firmám to napsal člen kabinetu Michael Gove, píše agentura Reuters. Nepříznivý scénář by nastal v případě, že se EU a Británie nedohodnou na smlouvě regulující vzájemné ekonomické vztahy. "Mohlo by to vést k tomu, že se v přístavech v Kentu vytvoří fronta až 7000 kamionů čekajících na odbavení," upozornil Gove. Zdůraznil, že se jedná jen o model.

Odložit cestu mé delegace na Tchaj-wan je za současných podmínek jediné logické rozhodnutí.

Jiří Drahoš

Kvůli zhoršující se koronavirové situaci odkládá senátor na jaro návštěvu plánovanou původně na konec října. Odletět s ním měli vědci, epidemiologové a experti na kybernetickou bezpečnost.

◼ ČESKO

Prokurátor zastavil stíhání Jakeše, Štrougala i Vajnara

Stíhání bývalých vrcholných představitelů komunistického režimu ohledně používání střelných zbraní na československých hranicích státní zástupce zastavil, sdělil šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek. Někdejší generální tajemník komunistické strany Miloš Jakeš letos zemřel. Bývalý předseda vlády Lubomír Štrougal a exministr vnitra Vratislav Vajnar pak podle Lelka trpí duševní chorobou, která jim znemožňuje chápat trestní stíhání.

◼ ČESKO

Soud odmítl Jančurovu žalobu na České dráhy

Majitel železničního a autobusového dopravce RegioJet Radim Jančura neuspěl ve sporu s Českými drahami, po nichž požadoval vrátit státu nedovolenou podporu sedmi miliard korun. Soudy žalobu zamítly jako promlčenou. Šlo o transakci z roku 2008, kdy dráhy převedly na Správu železnic část majetku získaného při dělení původních státních drah v roce 2003. Správa železnic za to drahám podle Jančury zaplatila přemrštěných 12 miliard korun.

◼ ČESKO

Vnitro bude hospodařit s 84,3 miliardy korun

Ministerstvo vnitra by mělo příští rok hospodařit s rozpočtem 84,3 miliardy korun. Pro letošní rok činil schválený rozpočet 81,5 miliardy. Po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) to řekl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Rozpočet podle něj zahrnuje peníze na pokračování výplaty stabilizačního příspěvku pro policisty pro celý příští rok nebo na výškovou techniku pro hasiče.

◼ USA

Sankce zasáhly okolí kremelského důvěrníka

Americké ministerstvo financí oznámilo, že uvalilo sankce na jednotlivce a subjekty spojené s ruským miliardářem a kremelským důvěrníkem Jevgenijem Prigožinem, kterému patří Agentura pro výzkum internetu označovaná za "ruskou trollí farmu". Kromě spolupracovníků ruského miliardáře jsou sankční opatření zaměřena na osoby zapojené do aktivit ruské tajné služby FSB a další, kteří pomáhají Rusům na černé listině obcházet americké sankce.

◼ ČESKO

Rybáři odvezli z Bečvy přes 20 tun otrávených ryb

Z řeky Bečvy, kterou kontaminovala v neděli neznámá látka, odvezli dosud rybáři do kafilerie 20 tun otrávených ryb. S odklízením pokračují, celkové množství tak rybáři zatím nedokážou odhadnout. Znečištění zaznamenali v Bečvě v úseku od Choryně na Vsetínsku po Přerov, škody půjdou do milionů korun. Podle odborníků zůstala řeka po kontaminaci mrtvá. Zdroj znečištění ani látka, která ekologickou katastrofu způsobila, zatím nejsou známy.

◼ ČESKO

Krizový štáb se dohodl na posílení volebních komisí

Ústřední krizový štáb se dohodl na posílení mobilních volebních komisí, aby mohly obsloužit až 16 tisíc voličů v karanténě při říjnových senátních a krajských volbách. Řekl to ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a zároveň uvedl, že situace s epidemií koronaviru zůstává vážná, šíření nemoci ale odpovídá střednímu scénáři. Pokud to tak zůstane, nehrozilo by přetížení zdravotnického systému v Česku. Posílení komisí zajišťuje personálně armáda.

◼ ČESKO/POLSKO

Festival ve Varšavě uvede sedm českých filmů

Zřejmě největší zastoupení na zahraničních festivalech budou letos české filmy mít na Mezinárodním filmovém festivalu ve Varšavě. V polském hlavním městě se představí sedm celovečerních českých nebo koprodukčních snímků. Šest z nich bylo podpořeno Státním fondem kinematografie a tři snímky budou mít na festivalu mezinárodní premiéru. Festival se v letošním roce bude konat od 9. do 18. října.

◼ ČESKO

Soud znovu osvobodil manažery pojišťovny EGAP

Soud i napodruhé osvobodil dvojici bývalých manažerů státní Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP), kteří čelí stíhání za porušení povinnosti při pojištění úvěru na výstavbu cementárny ve Vietnamu. Státní zástupce znovu požadoval pro Jiřího Skuhru čtyřleté vězení, pro Karla Plevu tříletou podmínku. Chtěl také, aby společně nahradili EGAP škodu ve výši 325 milionů korun. Verdikt není pravomocný.

Často vidíme, že se finanční správa snaží stanovit daň v co nejvyšší výši.

Tomáš Goláň

Senátor a daňový poradce kritizoval postup finanční správy na senátním veřejném slyšení, kde se střetli kritici a obhájci postupů úřadu. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že finanční správa musí postupovat podle zákona.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Šampionát F1 povede bývalý šéf Ferrari

Bývalý šéf týmu Ferrari Stefano Domenicali se má stát od příští sezony novým výkonným ředitelem šampionátu formule 1. Informovala o tom BBC. Ve funkci vystřídá Američana Chase Careyho, který řídí F1 od roku 2017, kdy se majitelem seriálu stala Liberty Media. Carey tehdy nahradil Bernieho Ecclestonea, jenž stál v čele šampionátu přes 40 let. Pětapadesátiletý Domenicali je šéfem automobilky Lamborghini. Ferrari vedl v letech 2008 až 2014.

◼ ČESKO

Grantová agentura ocenila vědce za vynikající výzkum

Matematik Michal Pavelka, kvantová chemička Judit Šponerová, mikrobiolog Leoš Valášek, muzikolog a skladatel Aleš Březina a genetička Terezie Mandáková jsou letošními laureáty Ceny předsedkyně Grantové agentury ČR. Cena se uděluje od roku 2003 za mimořádné výsledky při řešení projektů, které agentura podpořila. Dosud ji získalo 75 vědců. Ceny laureáti převzali v Praze. Předsedkyní agentury je jaderná fyzička Alice Valkárová.

◼ ČESKO

Šestina jarních výjezdů hasičů byla kvůli covidu

Zhruba šestinu všech mimořádných událostí hasičského záchranného sboru od března do 10. května tvořily výjezdy kvůli koronaviru. Šlo o 3743 výjezdů z celkových 23 016 a byly to události, při kterých byl někdo v kontaktu s nemocným člověkem nebo s někým pobývajícím v karanténě. Hasiči se mimo jiné podíleli na zajištění přepravy občanů ze zahraničí do Česka.

◼ ČESKO

Velká pardubická se chystá, závodit se může bez diváků

Dostihový spolek chce uspořádat Velkou pardubickou případně i bez diváků jen za přítomnosti televizních kamer. Do areálu smí nyní pustit 2000 diváků, návštěvnost bývá minimálně desetkrát vyšší, uvedl náměstek primátora a předseda představenstva spolku Petr Kvaš. Pořádání Velké pardubické stojí kolem 13 milionů korun. Podle Kvaše je slavný dostih jediná zisková akce, která pomáhá dostat celé hospodaření spolku do plusu.

◼ NĚMECKO

Navalného propustili z berlínské nemocnice

Ruského opozičního politika Alexeje Navalného propustili v úterý z berlínské nemocnice. S odvoláním na kliniku Charité o tom včera informovala agentura DPA. Podle lékařů je možné, že se Navalnyj po otravě paralytickou látkou ze skupiny novičok zcela zotaví, nelze ale ani vyloučit trvalé následky. Kde se nyní Navalnyj nachází, není známo. Mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina podle agentury Tass označil zotavování pacienta za "skvělé".

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Nenávist k ženám by podle komise měla být zločinem

Britská nezávislá právní komise, která navrhuje možné změny zákonů, doporučuje v Anglii a Walesu zařadit mezi zločiny z nenávisti mizogynii, tedy nenávist k ženám či pohrdání a předsudky vůči nim. Nyní platí, že o zločin z nenávisti se jedná, pokud se oběť stane terčem útoku či obtěžování kvůli své rase, náboženství, sexuální orientaci či zdravotnímu postižení. Zločiny motivované nenávistí jsou chápány jako závažnější, důsledkem tedy může být vyšší trest.

◼ AUSTRÁLIE

Na tasmánských plážích zahynuly stovky kytovců

Většina ze zhruba 500 kulohlavců, kteří uvázli na západním pobřeží australského ostrova Tasmánie, zahynula. Jedná se o největší skupinové uváznutí na mělčině zaznamenané v Austrálii. V rámci záchranné akce, která začala v úterý, se přesto podařilo vyprostit již 50 těchto delfínům příbuzných zvířat, 30 jich na záchranu čeká. "Můžeme potvrdit, že zahynulo 380 kytovců," uvedl Nic Deka, manažer vládní agentury na ochranu divoké přírody.

◼ USA

Úřad zpřísní podmínky pro schválení vakcíny proti viru

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) se chystá ohlásit zpřísnění podmínek pro urychlené povolení vakcín proti koronaviru. Jak napsal list The Washington Post, nová pravidla zřejmě znemožní povolení nové očkovací látky do listopadových prezidentských voleb, jak slibuje Američanům prezident Donald Trump. Washingtonský list uvádí, že se FDA snaží obnovit ochabující důvěru Američanů k očkování.

Že zahájí proces omilostnění, neznamená, že milost udělí.

Laura Borrasová

Poslankyně katalánské separatistické strany tak komentovala, že španělská vláda začne proces, který by mohl vést k omilostnění katalánských politiků odsouzených k trestům vězení kvůli neústavnímu referendu o nezávislosti Katalánska z roku 2017.

◼ USA

Celebrity oddluží vězně z Floridy, aby mohli volit

Miliardář a bývalý uchazeč o nominaci demokratů pro prezidentské volby Michael Bloomberg či basketbalista LeBron James a mnoho dalších zaplatí dluhy za bývalé floridské vězně, aby jim umožnili v listopadu volit příštího amerického prezidenta. Dárci jsou připraveni poskytnout 20 milionů dolarů. Na Floridě začal platit zákon, podle nějž bývalí trestanci nemohou volit, pokud jim po propuštění zůstal dluh. Nový zákon tak brání přijít k volbám až 750 tisícům lidí, hlavně černochům a Hispáncům.

◼ BULHARSKO

Sofii musí kvůli špionáži opustit dva ruští diplomaté

Bulharské ministerstvo zahraničí dalo dvěma ruským diplomatům 72 hodin na to, aby opustili zemi. Stalo se tak poté, co je prokurátoři obvinili ze špionáže. Mluvčí ministerstva uvedl, že o prohlášení obou diplomatů za nežádoucí osoby bylo informováno ruské velvyslanectví v Sofii. Dříve prokurátoři uvedli, že oba diplomaté se od roku 2016 snažili získávat utajované informace o modernizačních plánech armády a o údržbě vojenské techniky.

◼ USA, KUBA

Trump ohlásil nové sankce vůči komunistické Kubě

Americký prezident Donald Trump včera ohlásil nové sankce vůči Kubě. Američané nebudou smět pobývat v nemovitostech vlastněných kubánskou vládou. Dále bude omezen dovoz doutníků a lihovin z komunistické Kuby do USA. Trump od nástupu do prezidentského úřadu v roce 2017 opět přitvrzuje postoj vůči Kubě poté, co se za jeho předchůdce Baracka Obamy vztahy s karibskou ostrovní zemí naopak oteplily.

◼ FRANCIE

Francouzská média se postavila za Charlie Hebdo

Zástupci stovky francouzských médií připojili svůj podpis k otevřenému dopisu, v němž se postavili na obranu svobody slova. Reagovali tak na nové hrozby, které teroristická síť al-Káida adresovala satirickému časopisu Charlie Hebdo. Ten se stal v roce 2015 terčem teroristického útoku, při kterém zahynulo 12 lidí. "Chceme vyslat silný signál na obranu našeho pojetí svobody slova," uvedl Laurent Sourisseau, ředitel časopisu Charlie Hebdo, který včera otevřený dopis zveřejnil.

◼ ENERGETIKA

ČEZ a E.ON sníží cenu elektřiny pro domácnosti

Největší dodavatel elektřiny v Česku, skupina ČEZ, sníží od října cenu elektřiny pro domácnosti napříč ceníky v průměru o devět procent. Za každou megawatthodinu zákazníci podle firmy uspoří zhruba 230 korun, což při průměrné roční spotřebě domácností 3,5 MWh znamená, že lidé ročně ušetří několik stovek korun. Ceny od října sníží také další velký dodavatel, E.ON. Úspory zákazníkům slibují i další prodejci.

◼ MĚNOVÁ POLITIKA

ČNB ponechala úrokové sazby beze změny

Bankovní rada České národní banky včera ponechala úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstává na 0,25 procenta. Sazby by měly podle ekonomů beze změny zůstat delší dobu. Nejistotu ale vyvolává další vývoj kolem šíření koronaviru, který by mohl v extrémním případě vést až ke spuštění alternativních nástrojů měnové politiky, jako jsou například devizové intervence.

◼ VÝSTAVNICTVÍ

Veletrhy Brno propouštějí a prodají několik budov

Veletrhy Brno zatím fungují v úsporném režimu, protože většinu akcí naplánovaných na letošek musely zrušit kvůli pandemii koronaviru. Jejich ekonomické kondici má pomoci i prodej některých nemovitostí, aby společnost přežila do jara. Propouští až 30 procent zaměstnanců. Firma po ministerstvu zdravotnictví chce, aby se veletrhy v koronavirových opatřeních braly jako obchodní centra, řekl šéf podniku Jiří Kuliš.

◼ BANKY

PPF bance stoupl čistý zisk na 1,2 miliardy korun

PPF banka v prvním pololetí vytvořila čistý zisk 1,2 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 14 procent. Bilanční suma přesáhla 220 miliard korun. "Za první pololetí 2020 se nám podařilo udržet stabilní hospodářské výsledky banky, a to i přesto, že jsme v souvislosti se situací týkající se covidu-19 vytvořili významné obezřetnostní opravné položky a rezervy," uvedl generální ředitel PPF banky Petr Jirásko.

Krize v centrech turistických měst teprve nastává. Rezervy se vyčerpaly, státní pomoc nefunguje a propad tržeb stále trvá.

Jan Šuráň