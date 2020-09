A se mnou přijde zákon, tvrdil hlavní hrdina westernové parodie Limonádový Joe. Nový ministr zdravotnictví Roman Prymula nic takového říkat nemusí, on sám aktuálně je zákonem. Potvrdila to i jeho první tisková konference, na kterou na rozdíl od svého předchůdce přišel sám a sám čelil otázkám novinářů. Nutno říci, že oznámená opatření odpovídají tomu, co avizoval s předstihem, hned po svém nástupu. Což je dobře, protože jakékoliv překvapení by bylo špatným překvapením. Prymula si také vzal, aspoň naoko, i poučení, že se nemá míchat do ostatních resortů, a tak upřesnil, že jím doporučené páteční volno je skutečně jen doporučení, a ne příkaz. Takže to, že polovina ředitelů škol a jeden ministr školství doporučení jako nařízení pochopili, je už jiná věc.

Zavření hranic, případně zákaz vycházení aktuálně na programu není. Zkrácená otvírací doba či omezení počtu lidí na akcích zatím platí na dva týdny. Bez ohledu na to, jestli a kdy vlastně Prymula sebe i koronavirus udrží na uzdě, počet obětí prudce narůstá. Nejde jen o ty, kteří zemřeli s covidem-19. Ještě rychleji roste počet těch, jejichž život pandemie nesmazatelně zasáhla, ať už jsou to žáci, studenti, dospělí či senioři. Studovat z domova samozřejmě až na výjimky jde, nicméně výuka na vysoké škole je jen jednou z funkcí, které vysoké školy mají. Senioři před sebou nemají celý život jako vysokoškoláci a o to hůře snášejí izolaci, které jsou povinně či dobrovolně vystaveni. Terciární sektor − nejen nově zregulované restaurace − trpí nedostatkem turistů i českých zákazníků, kteří se bojí o svoji práci více než koronaviru, a tak neutrácejí.

Čtrnáct Prymulových dní končí jen pár dní po volbách. Pak už může být přísnější, protože jej nebude omezovat vůbec nic. Koronavirus kdysi, na začátku, mohl být příležitostí pro změnu ekonomiky směrem k vyšší vzdělanosti a změně její struktury. Teď se zdá, že je hlavně příležitostí pro nového ministra zdravotnictví.