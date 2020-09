Už to chvíli vypadalo, že ambiciózní start-up Nikola má opravdu technologický náskok, díky kterému budou brzy silnice brázdit bezemisní vodíkové pick-upy i velkotonážní náklaďáky. Když s vámi naváže úzkou spolupráci automobilka kalibru General Motors, stále jeden z největších výrobců aut na světě, musíte mít co nabídnout. Korporace zaměstnávající 160 tisíc lidí si jistě udělá důkladný audit dřív, než v mladé firmě řízené výmluvným šéfem koupí významný podíl a zaváže se k dlouholeté spolupráci. Koncern General Motors před dvěma týdny opravdu oznámil, že v Nikola Corporation kupuje 11procentní podíl v hodnotě dvou miliard dolarů, a přidal k tomu detaily o tom, co pro její pick-up s elektrickým a vodíkovým pohonem bude vyrábět a pro jaké trhy dohoda platí. To se dalo brát jako potvrzení, že zakladatel Nikoly Trevor Milton nebásní, když tvrdí, že jeho firma "je jednou z nejinovativnějších společností na světě".

Zvuk zvonce oznamujícího začátek dne na technologické burze Nasdaq, kde se s akciemi Nikoly obchoduje, se od té doby rozezněl jen desetkrát a vše už je jinak. Nikola přišla o šéfa i o důvěru a naivní investoři o iluze a miliardy dolarů. Lavinu strhla zpráva Hindenberg Research, podle které Nikola zveřejňuje nepravdivé informace o svých údajně unikátních technologiích a která upozornila i na předchozí Miltonovo podnikání.

Největší dopad ale měla zjištění o propagačním videu, na kterém je vidět nákladní automobil Nikola One, jemuž energii dodává vodíkový palivový článek. Hindenberg uvedl, že kamion se valil po klesající silnici samospádem a motor vůbec nepracoval, doložil, že úsek, na němž bylo video pořízeno, takový podfuk umožňuje, a ještě přidal informace z textových zpráv zaměstnance Nikoly, které verzi o podvodu potvrzovaly. Na tak jednoduché a snadno pochopitelné obvinění se dá reagovat jediným způsobem: předvést kamion v provozu, ideálně při jízdě do kopce. Toho se ale investoři nedočkali, takže začala panika. Vždyť video je staré dva a půl roku.

Pokud Nikola One není stále schopný ani vyjet z garáže, čemu z proklamací "nejinovativnější firmy" se dá věřit? Obrana ve stylu "my jsme ale nikdy netvrdili, že auto jede vlastní silou", jen přilila olej do ohně. Akcie firmy zkolabovaly. Hned v několika dnech dokázaly přijít i o 20 procent a včera pád pokračoval. List Wall Street Journal totiž přinesl zprávu, že významné firmy z energetického byznysu, včetně kolosu BP, přerušily s Nikolou jednání o výstavbě sítě vodíkových stanic. I tato ambice, které prý Nikola v poslední době věnovala víc úsilí než vývoji svých aut, padla za oběť podvodům.

Na příběhu je pozoruhodné, kolik varování měli investoři k dispozici, ale zůstávali slepí. Nikola několikrát zásadně změnila technologie, které měly její vozy pohánět. Společné měly jen dvě věci − byly vždy nejlepší na světě a současně je nebylo možné ukázat. Sen o druhé Tesle zaslepil mnohé, takže zavírali oči před realitou tak dlouho, jak to jen šlo. Budíčkem byl až kamion s motorem, jaký svět neviděl a zřejmě neuvidí.