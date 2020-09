Roku 2015 do Evropy dorazilo přes jeden milion žadatelů o azyl. Letos jich bude řádově méně a nikdo už nahlas nemluví o systému přerozdělování podle povinných kvót, který byl sice schválen v souladu s unijními pravidly, ale proti kterému se postavily některé země včetně Česka. To však neznamená, že problém migrace zůstane takříkajíc pod kobercem. Protože ty členské státy Evropské unie, které by jej tam chtěly ponechat, zavírají oči před přeplněnými tábory a do Atén a Říma vzkazují, ať si s tisíci uprchlíků doma poradí sami.