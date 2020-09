Snad proto, že celý tenhle rok je kvůli epidemii a strachu z epidemie takový šílený, se volební kampaň před krajskými a senátními volbami nezdá být tak docela při smyslech.

Ne snad že by to někdy v minulosti bylo o tolik lepší. Ale letos? ANO supermana politického marketingu Andreje Babiše se třese, jestli do volebních místností dorazí jejich oblíbení senioři. Přijdou? Nebo budou mít strach z nákazy? Co další fanoušci obmyšleného majitele Agrofertu a jeho pudlíka Gigiho? Prominou předsedovi vlády, že nezvládl boj s koronavirem? A co jeho spojenci z ČSSD? Udrží se v elitní skupině stran nad pět procent? A jak na tom bude ambiciózní xenofob a bojovník proti inkluzi a tomu ošklivému Bruselu? Pokud nevíte, jestli myslíme Václava Klause mladšího, nebo Tomia Okamuru, tak oba.

A zajímá vůbec někoho, co se děje v samotných krajích, o které tu vlastně má jít? Nebo v Senátu? I když ne, tam je to jasné, Senát tradičně nezajímá nikoho.

Budou to možná nejpodivnější krajské a senátní volby, předvolební billboardy to dokazují. Jen se podívejte.