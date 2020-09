Miroslava Bartoše přivedla k podnikání nemoc jeho kamaráda. Ten v polovině 90. let prodělal mozkovou mrtvici a ochrnul. Bartoš pro něj proto přestavěl auto, aby mohl znovu řídit. O osm let později na těchto úpravách založil novou společnost API CZ. Ta nyní přestavby vyváží do celého světa a v úterý získala ocenění Vodafone Firma roku Jihočeského kraje pro rok 2020, kterou vyhlašují Hospodářské noviny.