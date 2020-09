Královéhradecký kraj působí z hlediska rozvoje podnikání stabilizovaným dojmem, který se však opírá o pevné základy. Intenzivní zemědělství, kovozpracující i dřevozpracující průmysl, výroba hudebních nástrojů. K tomu je třeba přičíst skvělé lokality pro zimní i letní rekreaci, ať už jde o Krkonoše, Orlické hory nebo řadu významných kulturních památek. Lidé zde ale neusnuli na vavřínech a podnikatelsky s činí. Jasně se to ukázalo na letošním vyhlašování krajského kola podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku 2020 a MONETA Živnostník roku 2020.

Fakta Vodafone Firma roku 2020 ◼ 1. místo LabMediaServis

◼ 2. místo IDC – FOOD

◼ 3. místo Propagační podnik Hradec Králové

Firma LabMediaServis se bude o celorepublikový titul Vodafone Firma roku 2020 ucházet před finálovou porotou 12. listopadu v Praze. Moneta Živnostník roku 2020 ◼ 1. místo Zdeněk Fryml

◼ 2. místo Jan Jirman

◼ 3. místo Milan Vídenský

Živnostník Zdeněk Fryml se bude o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2020 ucházet před finálovou porotou 5. listopadu v Praze. Vodafone odpovědná firma roku 2020 Propagační podnik Hradec Králové Moneta živnostník roku Srdcař 2020 Zdeněk Fryml

Odbornou porotu v Hradci Králové zaujal Zdeněk Fryml věnující se výrobě dřevěných lyží a saní. "V jeho rodině se truhlařina dědí z generace na generaci. Zabývá se převážně výrobou lyží "jasanek" podle původních technologií a velmi se mu daří," okomentoval vítěze porotce Marek Rosa z MONETA Money Bank. Mezi firmami zazářila firma LabMediaServis vyrábějící kultivační média, diagnostické roztoky a krevní deriváty. "LabMediaServis je malá dynamická firma, která věří v to, že i přes svoji velikost dokáže změnit svět," uvedl k vítězné firmě člen poroty Jaromír Baďura z Vodafone Czech Republic. V každém kraji je také vyhlašován vítěz kategorie Vodafone Odpovědná firma roku 2020, kterou uděluje společnost Vodafone Czech Republic ve spolupráci s Nadací Vodafone. V Královéhradeckém kraji byla za nejodpovědnější společnost vyhlášena firma Propagační podnik Hradec Králové. "Společnost patří k nevýznamnějším zaměstnavatelům osob se zdravotním postižením v regionu. Spolupracuje s místními organizacemi zdravotně postižených osob, například s Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje. V rámci kooperační činnosti spolupracují s řadou společností na recyklaci výrobků zpět do výroby. Sociální a ekologická hlediska tak společnost integruje ve své každodenní činnosti a CSR," okomentoval volbu Jan Fencl, programový manažer Nadace Vodafone Czech Republic. Zcela novou kategorií je letos MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje mezi živnostníky toho z nich, který překonal v podnikání problémy nebo nejrůznější nástrahy, a přeci to nevzdal a pracuje dál. V Hradci Králové toto ocenění získal Zdeněk Fryml.

Vyhlašování Vodafone Firma roku 2020 a MONETA Živnostník roku 2020, Královéhradecký kraj Foto: archiv soutěže

"

Jdu přesně proti tomu proudu

Zdeněk Fryml, MONETA Živnostník roku 2020 Královéhradeckého kraje

Zdeněk Fryml, Moneta Živnostník roku 2020 Královéhradeckého kraje Foto: archiv soutěže

Základem jeho práce je výroba čehokoliv ze dřeva. "Snažím se o podržení historických řemeslných postupů, ať je to cokoli od sáněk a lyží. Na všem se pozná to řemeslo. Dnes, když si koupíte skříňku, tak tam máte plastová šuplata," přibližuje Zdeněk Fryml. On má po dědovi sedmdesát let starou cinkovačku, speciální zařízení, které umí vyrobit spoj ve dřevě, kterému se nic nestane ani na dešti. "Dneska se snaží všechno kvůli ceně zjednodušit, nahradit plasty. Tak přesně proti tomuto proudu jdu. Moje záliba je pozorovat řemeslo, co se kde vyrobilo a jak, ať je to tesařina, vazby na střeše, cokoliv, co je vyrobeno řemeslně, to znamená, že tomu musí dát člověk čas a spoustu práce. A pak to taky vypadá dobře," říká vítězný živnostník. Výroba dřevěných lyží, to je vlastně srdcová záležitost, protože je vyráběl už jeho děda za první republiky. Přebral po něm všechny stroje a nástroje, vybavení dílny. "My jsme na těch dřevěných lyžích jako kluci lyžovali, dokud byly zásoby po dědovi na půdách. Ale zásoby časem došly, protože jsem obdarovával i své kamarády, protože lyžovat v jednom je nuda. A to nás donutilo si udělat lyže vlastní," říká Fryml. Jednou se jim podařilo lyže vyrobit pozdě, když už nebyl sníh. Tak se sbalili a jeli testovat na víkend na Kaprun. Jeho kolega vytáhl jasanky na Elbrus do 6 000 metrů a sjel na nich dolů. Dělá také expedice do Norska, kde si v Nansenově muzeu okoukl také polární sáně. Když bylo v Rakousku první mistrovství světa v historickém lyžování, kamarád z Nizozemska mu to ukázal na videu, a na druhém mistrovství už nechyběli. A největší odpich byly právě úspěchy na těchto akcích. Má teď dva mistry světa na svých lyžích v historickém lyžování. "Lidé mají retro rádi, vypadá to dobře, a i lyžařský styl na takových lyžích je úplně jiný. Když se postavíte na moderních lyžích s hranami, v preskáčích, tak tady na těch našich krtčích hromádkách, kde je spousta lidí, ten adrenalin je až ve vysokých rychlostech. To moje lyže vůbec nepotřebují, nemají hrany, adrenalin je maxi, je to super, a přitom rychlosti jsou malé, nehody bez zranění a kopec, když se na něj postavíte na jasankách, tak je dvakrát takový než na moderních lyžích," pochvaluje si Zdeněk Fryml. Jde lyžovat na místa, kde před ním na lyžích nikdo nestál nebo se sebere a jede do Chamonix a lyžujeme tam. Jeho jasanky otevírají srdce a komunikativnost lidí. Tím se mu živnost rozjela, začal dodávat i do zahraničí. Ročně jich vyrobí zhruba padesát párů.

"

Rozhodl jsem se navázat na to, co táta vybudoval

Michal Krejčí, Director of Strategy and Innovation společnosti LabMediaServis, Vodafone Firma roku 2020 Královéhradeckého kraje

Michal Krejčí, Director of Strategy and Innovation společnosti LabMediaServis, Vodafone Firma roku 2020 Královéhradeckého kraje Foto: archiv soutěže

LabMediaServis se zabývá výrobou diagnostik jak pro veterinární medicínu, tak pro oblast humánní medicíny. Spolupracuje s vědeckovýzkumnými institucemi, s Akademií věd a vysokými školami. "V letošním roce naše firma zaznamenala velký růst výrobou transportních médií na vyšetřování covidu. Dosud byla hlavním odbytištěm Česká republika, ale právě transportní média, která vyrábíme na covid, tak nám přinesla nové exportní příležitosti a dnes už většinu tržeb, mezi 60 až 70 %, nám činí zahraničí," uvádí Michal Krejčí. Španělsko, Polsko, Rakousko, pokud jde o sortiment související s covidem, pokud jde o další sortiment, tak je to i Rumunsko, Turecko nebo Velká Británie. V oblasti veterinární diagnostiky vyvinuli poměrně unikátní terénní diagnostické testy na vyšetřování kravského mléka. "Pomocí našeho terénního testu, který probíhá přímo na farmě, se určí původce zánětu mléčné žlázy dojnice a díky tomu se léčí antibiotiky cíleně a až o čtyřicet procent klesá spotřeba antibiotik při prvovýrobě mléka. Takže je to velmi inovativní produkt," říká Director of Strategy and Innovation vítězné společnosti. V aplikovaném výzkumu se firma posouvá od diagnostik k terapeutickým přípravkům na neantibiotické bázi. "Můj táta je veterinář a pracoval až do začátku 90. let na plný úvazek v ZOO ve Dvoře Králové nad Labem, kde se věnoval výzkumu na záchranu bílých nosorožců. Ústav byl po revoluci bohužel zrušen. Rozhodl pustit se právě do oblasti diagnostiky," popisuje Krejčí. V roce 2007 jeho otec vybudoval novou firmu s automatickou linkou právě na výrobu kultivačních médií. Sám je také veterinář, vydal se v otcových šlépějích a rozhodl se navázat na to, co táta vybudoval. "Určitě těžíme také z prezentací na odborných kongresech, protože je pravdou, že spotřeba antibiotik je do velké míry i politické téma. Do roku 2030 chce Evropská unie snížit spotřebu antibiotik v potravních řetězcích na polovinu. A v tomhle ohledu jde tomu náš produkt velmi naproti," uzavírá Michal Krejčí. Společnost si některé věci průmyslově chrání, má i jeden patentovaný výrobek. Na druhou stranu je v tomto ohledu poměrně hodně otevřená. Jak říká její zástupce, když jsou sdílní a kooperativní, tak přichází více příložitostí než rizik. Nechtějí být příliš uzavření a držet si vše pod vlastní pokličkou. Kdyby chtěli všechny nápady realizovat sami, tak toho stejně nedosáhnou. Proto hodně spolupracují jak s vědecko-výzkumnými institucemi, tak s dalšími firmami.