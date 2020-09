Už zase sedíme víc doma než v kanceláři a klienti už se zase ptají, můžeme to nebo to podepsat elektronicky? A musíme mít kvalifikovaný elektronický podpis? I když elektronické podepisování máme už mnoho let, mnozí k němu stále přistupují jako k něčemu převratnému, co potřebuje sofistikovaná řešení. Elektronický podpis ale není o nic složitější než ten klasický. Smyslem podepisování je stvrzení toho, co je u podpisu napsané, aby v případě sporu bylo možné prokázat, co daná osoba chtěla říci. Kvalita podpisu toto prokazování dokáže zjednodušit, někdy je ale tato důkazní stopa jasná i jinak, třeba díky řetězci e-mailů. To, co normálně podepisujeme obyčejným podpisem, stačí v době digitální odeslat jako e-mail s podpisovým řádkem. Naopak kvalifikovaný elektronický podpis vyžadujme tam, kde bychom na papíře rádi viděli podpis ověřený notářem. Nakonec si ten kvalifikovaný podpis ale bude muset stejně pořídit každý. Pokud tedy stát nezmění své zákony a nezačne pro komunikaci s úřady uznávat i obyčejné podpisy.