Podnikatelské prostředí se za první pololetí výrazně změnilo i v České republice. Všichni jsme museli čelit výzvám spojeným s nařízenou karanténou a všichni teď hledíme do budoucna s výzvou, jak se opět dostat "zpět na nohy". Pro někoho je to úkol jednodušší, pro jiného extrémně obtížný. Jedno je ale společné pro všechny − je to obrovská příležitost pro uplatnění nových způsobů práce, rozšíření home office, větší využití velkého množství on-line nástrojů. Vzniká prostředí velmi otevřené kreativnímu myšlení a rychlé implementaci nových, často převratných nápadů. Ano, podnikatelské prostředí se změnilo, ale není to nic proti tomu, co nás ještě čeká v následujícím roce či dvou. Myslím, že současná situace je obrovským akcelerátorem změny a dovolí vyniknout zásadním inovacím v čele s průmyslem 4.0, internetem věcí či on-line fungováním. Vše vyvrcholí výrazným zvýšením efektivity práce napříč stávajícími i nově vznikajícími odvětvími. A to jsou přeci dobré vyhlídky.