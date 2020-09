Co musí splňovat správný šetřič vody?

Šetřič by měl hlavně dobře plnit svou funkci, tedy šetřit vodu. Měl by jít také snadno nainstalovat, sloužit dlouhá léta, být odolný a neomezovat komfort uživatelů.

Jaký je rozdíl mezi šetřičem a běžným perlátorem, který redukuje průtok vody?

Přes obyčejný perlátor proteče 15 až 17 litrů vody za minutu. Přestože ho čistíte, usazuje se na něm vodní kámen, a tak postupně koroduje. Voda naruší sítko během dvou let. Poté je často potřeba koupit nový. Zkorodovaný perlátor může navíc obsahovat nebezpečné bakterie a kontaminovat tak protékající vodu například životu nebezpečnou Legionellou. Záruka na perlátor je obvykle dva roky a jeho životnost zhruba tři. Kvalitní šetřič vody má životnost zhruba šestinásobnou.

Jak vás napadlo věnovat se zrovna úspoře vody?

Před 16 lety jsme měli s partnerkou firmu zabývající se prodejem sanitární techniky, vodovodních baterií, zásobníků na mýdlo, ručníků, toaletního papíru a podobně. Časem jsme narazili na úsporné perlátory, které nás zaujaly, protože jsme chtěli rozšířit sortiment. Pár jsme jich tedy koupili a vyzkoušeli, ale viděli jsme, že mají rezervy. Řekli jsme si, že by bylo dobré trochu je vylepšit. Co šlo, pokoušeli jsme se vyrábět doma na koleni. Zkoušeli jsme, zda je vůbec možné průtok vody regulovat. Věděli jsme, že to jít musí − šlo jen o to najít správnou cestu.

Radomír Božek (64) Vynálezce a inovátor úsporných zařízení na vodovodní baterie. S partnerkou Alenou Macháčkovou založil v Brně firmu Watersavers, která ročně vyrobí přes 100 tisíc šetřičů vody. Kromě rodinných domů dodávají své produkty do hotelů, nemocnic či kancelářských objektů v Česku i v zahraničí. Vyváží například do Francie, Řecka, Ruska nebo Indie.

Jaké bylo to hlavní vylepšení?

Především nastavitelnost průtoku vody. Každý uživatel může šetřit vodou podle svého a kdykoliv nastavení změnit. Díky důmyslné kombinaci omezení průtoku, provzdušnění a optické iluzi se úspory maximalizují. Člověk tak vidí z kohoutku vytékat plný proud vody, i když ve skutečnosti zprostřed šetřiče nic neteče, čímž vzniká až padesátiprocentní úspora průtoku. Vysoký důraz na kvalitu a odolnost výrobků se odráží také v životnosti, záruční době a skutečnosti, že se na šetřičích vody neusazuje vodní kámen.

Nedochází instalací výrobku ke snížení komfortu?

Ne. Zákazníci naopak mluví o zvýšení komfortu, přestože naším nastavitelným šetřičem proteče standardně jen šest litrů za minutu a průtok se dá ještě dále upravovat. Opticky teče pořád stejně vody a nádobí i ruce si umyjete krásně. Díky tomu, že voda teče dutým, silně properleným válcem, navíc necáká na okolní povrchy. Optický a pocitový komfort je tedy zachován, šetříte a ještě nemusíte tolik umývat okolní povrchy.

Jsou k tomu potřeba nějaké speciální úpravy?

Všechny naše šetřiče jsou certifikovány jako výrobek pro přímý styk s pitnou vodou. Kovové povrchy jsou oproti standardu dvojnásobně chromované.

Foto: Watersavers

Vyrábíte šetřiče nejen do baterií umyvadel a dřezů, ale i do sprch a toalet. Liší se nějak jejich princip?

Výrobky pracují na různé bázi, ale jejich účel je stejný − šetřit vodu a minimálně zatěžovat životní prostředí. Všechny jsou vyrobeny v Česku, kompletují se ručně, neusazuje se na nich vodní kámen a splňují všechny požadované testy a certifikáty. Šetřiče do sprch se šroubují mezi sprchovou baterii a sprchovou hadici. Jsou vyrobené ze stejných materiálů jako šetřiče na vodovodní baterie. Jsou antivápenné, jejich průtoky jsou podloženy laboratorním měřením a podobně. Každý šetřič je standardně nastavený na průtok 10 litrů za minutu.

A toalety?

Šetřiče na toalety jsou vhodné pro všechny běžné, ale i dvoutlačítkové toalety. Množství úspory vody se nastavuje pomocí jednoduchých válečků, které rovněž zabraňují protékání WC. Při každém spláchnutí na běžné toaletě se spotřebuje 10 litrů vody. Díky šetřiči WC Stop lze ale spotřebovat až o 70 procent vody méně.

Kolik se tedy dá instalací šetřiče ušetřit peněz?

Záleží na tom, jestli si vybavíte celou domácnost nebo podnik a jak si šetřiče nastavíte. Běžně ušetří rodina 50 procent vody i nákladů na její ohřev. To za předpokladu, že ošetří všechna místa v bytě nebo domě, kde se spotřebovává hodně vody, a nechá nastavení na standardním průtoku šest litrů za minutu u baterií a 10 litrů za minutu u sprch. Každý má ale možnost volby. Takže v kuchyni si můžete nechat například osm litrů za minutu, abyste si rychleji napustili konvici nebo hrnec, a v koupelně si nastavíte na umývání rukou a holení pro změnu třeba čtyři litry za minutu.

Stoupá podle vašich zkušeností počet domácností, které nějakým způsobem šetří vodou?

Alespoň co sleduji v našem e-shopu, trend je jednoznačně vzrůstající. A i obecně se víc o nutnosti šetřit vodou mluví, což je jednoznačně dobře. Existují dokonce studie, podle kterých by instalace šetřičů na všechny vodovodní baterie, WC a sprchy v Česku ročně uspořila zhruba nádrž Želivky a produkci jednoho bloku jaderné elektrárny.

Vyplatí se nákup šetřiče i těm, kdo mají vlastní studnu?

Určitě ano. Nespotřebovaná voda vám zůstane. Hladiny spodních vod v Česku klesají, šetřit s nimi je tedy rozumné. Většinou stejně platíte stočné a na tom ušetříte asi polovinu. Nehledě na to, že čerpadlo spotřebovává také elektřinu, a pokud bude muset čerpat méně vody, bude také méně hluku. Neméně podstatné je to, že ohřát vodu něco stojí. Tím, že nespotřebujete teplou vodu, i když za samotnou vodu neplatíte, ušetříte na jejím ohřevu, na stočném i na elektřině.

Existují místa, kam se šetřiče vody nehodí?

Ano, ale je jich málo. Šetřiče nejsou vhodné například v místech, kde se často ucpávají odpady. Není dobré je instalovat ani tam, kde potřebujete plný proud vody. Třeba uklízečky v hotelech je tedy neocení. Na ostatních místech jsou vhodné.

Jste také autorem projektu VodaOnline.cz, v čem spočívá?

Jedná se o službu, která monitoruje stav spotřeby vody na jednotlivých objektech, zaznamenává ji do grafů a vedení společností, například hotelů, upozorňuje na nežádoucí spotřebu, netěsnosti v systému a případnou havárii. Včasným zachycením problémů lze ušetřit hodně vody i peněz. Systém tak dává ucelené informace o spotřebě a umožňuje reagovat na mimořádné události.

Článek byl publikován v komerční příloze HN Budoucnost vody.