Zhruba 1,5 milionu Čechů nemá podle údajů ministerstva životního prostředí své obydlí připojeno k obecní kanalizaci. Nedostatečné čištění odpadních vod, prosakující jímky a septiky proto způsobují zhoršenou kvalitu povrchových vod a čím dál více ohrožují i vody podzemní. Dlouhá léta byla pro mnohé obce jediným řešením centrální kanalizace s čistírnou vod. Ne všechny si ale mohly nákladnou stavbu dovolit. "Společně se sousední obcí Závišice jsme zhruba před 10 lety připravovali projektovou dokumentaci na společnou centrální kanalizaci. Pro tento projekt ovšem nebyla vyhlášena vhodná dotační výzva, proto jsme hledali jiné, pro nás dostupné řešení čištění odpadních vod," vysvětluje cestu k získání čisté vody z domácností Marie Janečková, starostka obce Rybí na Novojičínsku.

Výzva z ministerstva

Nakonec se v Rybí rozhodli pro systém domovních čistíren. Nejprve vyhlásili obecní dotační program na jejich výstavbu, v čemž jim byla inspirací sousední obec Ženklava. Souběžně s tím ovšem vyhlásilo obdobnou dotační výzvu ministerstvo životního prostředí, a to na výstavbu domovních čistíren odpadních vod s centrálním monitoringem. V Rybí proto neváhali. Do projektu se přihlásilo 190 domů a celková hodnota čistíren byla 41 milionů korun. Celou soustavu domovních čistíren přitom spravuje jeden člověk najatý obcí. "Pracovníka jsme vybavili potřebnou technikou a po roce provozu se podařilo najít nejvhodnější způsob obsluhy. Občané platí roční poplatek ve výši 3600 korun. Tímto způsobem by měla být zajištěna udržitelnost celého systému," nastiňuje Janečková.

Rybí se tak stalo i podle ministra životního prostředí Richarda Brabce ukázkovou obcí, odkud budou úředníci i politici čerpat zkušenosti pro budoucí projekty. Ministerstvo pak hodlá rozvoj tohoto systému podporovat i do budoucna. "Za 240 milionů z letošní výzvy vznikne více než dva tisíce domovních čistíren pro téměř 10 tisíc obyvatel. Do předchozích dvou výzev pak poslalo své projekty na šest desítek obcí," doplnil ministr Brabec.

Decentralizované čištění

Domovní čistírny odpadních vod fungují na jednoduchém principu. "Plastový reaktor čistírny, který má průměr 140 centimetrů, je umístěn v zemi a jdou do něj veškeré odpadní vody z domácnosti. V čistírně fungují biologické a technologické procesy, které vyprodukují přečištěnou vodu, z tuhých částic je vytvořen aktivní kal, který je velice důležitý pro biologický proces," vysvětluje specialista na tento typ čistíren Jakub Dryml ze společnosti Abplast, která dodala i čistírny do obce Rybí. Takto přečištěná voda nezapáchá a může se dále využívat, například na zalévání zahrady.

Přestože je systém v Česku poměrně nový, o decentralizované čištění je podle Drymla čím dál větší zájem, a to i díky zmíněnému dotačnímu titulu, z něhož se hradí až 80 procent nákladů. Ty jsou přitom o dvě třetiny nižší než v případě klasické centrální kanalizace. "Decentralizované čištění odpadních vod je určeno především pro malé obce s členitou zástavbou, které doposud neměly žádný způsob, jak problém s odpadními vodami řešit," uvádí Dryml.

Lidé navíc kvůli novele vodního zákona budou muset od příštího roku mnohem důsledněji dodržovat nakládání s odpadními vodami. Kontrolovat to budou samy obce.

Decentralizované čištění odpadních vod je vhodné hlavně pro malé obce s členitou zástavbou.

Provoz je levnější

Právě toto zpřísnění podle všeho přinese další nárůst zájmu o domácí čistírny vod i v mnoha dalších obcích po celé republice. "Velice důležitá je komunikace s občany a jejich seznámení s projektem a konkrétními výhodami, které přináší. Ať už jde o skutečnost, že nemusí vyvážet jímky nebo nemusí realizovat individuální a nákladné řešení, protože obec se o vše postará a provoz je levnější než stočné. Když se tato fáze podaří, je zpravidla vyhráno," zmiňuje Dryml své zkušenosti. Jedním dechem ovšem dodává, že povědomí o decentralizovaném čištění vod je stále poměrně malé. "Bohužel, největším úskalím celé realizace bývá neinformovanost. To je samozřejmě škoda, ale věříme, že se situace do budoucna výrazně zlepší," dodává.

Jako příklad dobré praxe pro všechny, kdo zatím pochybují, může sloužit právě Rybí. Zde si zavedení systému velmi pochvalují. "Po roce můžu říct, že volba toho způsobu čištění byla správná. Lidé se naučili s čistírnami zacházet, stanovili jsme si nejvhodnější způsob naší společné spolupráce. Je to zkrátka všechno o lidech," dodává starostka Janečková.

Článek byl publikován v komerční příloze HN Budoucnost vody.