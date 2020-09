Inovace, technologie, unikátní know-how. Pardubický kraj a zejména jeho krajské město si v těchto ohledech drží v rámci České republiky skvělou úroveň a myslí na další rozvoj.

Pardubický kraj těží z tradice strojírenského, elektrotechnického, textilního, potravinářského a chemického průmyslu. V absolutním podílu na exportu České republiky zaujímá bronzovou příčku. Díky dopravním možnostem, ale také díky množství kvalitních a kvalifikovaných pracovníků zaznamenává kraj značný zájem zahraničních investorů. Ale hlavně zde žije řada schopných a zkušených lidí, což se jasně ukázalo na krajském finále soutěží Vodafone Firma roku a MONETA Živnostník roku. Odbornou porotu v Pardubicích nejvíce zaujal Aleš Erber, který se věnuje správě lesních majetků a lesnickému poradenství. "Radí drobným vlastníkům lesů, jak se správně připravit na klimatické změny, jak zadržovat vodu v krajině a podporuje biodiverzitu, a to je v dnešní době skutečně důležité," okomentoval vítěze porotce Marek Rosa z MONETA Money Bank. Mezi firmami se prosadila společnost Mikroelektronika, která se věnuje vývoji a výrobě odbavovacích systémů pro veřejnou dopravu. "Je vždycky potěšením vybrat českou firmu, která si svoje renomé vydobyla i ve světové konkurenci," uvedl k vítězné firmě člen poroty Jaromír Baďura z Vodafone Czech Republic. V každém kraji je také vyhlašován vítěz kategorie Vodafone Odpovědná firma roku 2020, kterou uděluje společnost Vodafone Czech Republic ve spolupráci s Nadací Vodafone. V Pardubickém kraji byla za nejodpovědnější společnost vyhlášena firma SUMO. "Porota ocenila řadu zaměstnaneckých benefitů. Ve svém regionu podporují řadu zajímavých kulturních a vzdělávacích projektů. Mezi nejvýznamnější z nich patří hudební festival SUMOROCK a projekt vědeckotechnického kroužku pro děti základní školy. V oblasti ochrany životního prostředí se společnost mimo jiné zapojila do projektu Zelená firma a umožňuje svým zaměstnancům zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií," okomentoval volbu Jan Fencl, programový manažer Nadace Vodafone Czech Republic. Zcela novou kategorií je letos MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje mezi živnostníky toho z nich, který překonal v podnikání problémy nebo nejrůznější nástrahy, a přeci to nevzdal a pracuje dál. V Pardubicích toto ocenění získala Petra Makovská.

Vyhlašování Vodafone Firma roku 2020 a Moneta Živnostník roku 2020, Pardubický kraj Foto: archiv soutěže

Je to péče o téměř každý strom

Aleš Erber, MONETA Živnostník roku 2020 Pardubického kraje

Aleš Erber, Moneta Živnostník roku 2020 Pardubického kraje Foto: archiv soutěže

Dělá správce pro vlastníky lesů, kteří chtějí odbornou péči a odborný dozor. Za uplynulé dva roky ho oslovilo šestnáct vlastníků lesů s výměrou 100 hektarů. "Zajišťuji jim odbornou úroveň, jak mají těžit, co mají sázet, jak prodat dříví, jak požádat o dotace, " říká Aleš Erber. Jeho inovativní přístup je v tom, že se snaží hospodařit způsobem přírodě blízkým, spolupracuje s lesnickými institucemi a do lesnické praxe implementuje ty nejlepší a nejnovější poznatky z vědy a praxe. "Know-how spočívá v tom, že využívám směs informací, které jsem nasbíral po celou dobu, co působím v lesnictví. Jedná se o historické zkušenosti, které jsem propojil s nejnovějšími vědeckými poznatky jak z České republiky, tak z Německa, se zkušenostmi z vědeckých výzkumů," popisuje vítězný živnostník. Dá se tak hospodařit trochu jinak, porosty jsou odolnější, stromy tolik neusychají. "Půdy jsou tady na Pardubicku oslabené, takže jsem porosty prosvětloval, to znamená, že jsem zredukoval množství stromů, tím pádem se dostalo více vody do půdy, snížila se konkurence v půdě o vodu a živiny stromů, nastartoval jsem celý ten koloběh, a tím pádem stromy zregenerovaly," přibližuje Erber. V době sucha se ukázalo, že tyto porosty na zhruba 130 hektarech neusychají. Oslovují ho jednak vlastníci, kteří nevědí, co s lesem, anebo jsou to vlastníci, kteří naopak velmi dobře přemýšlejí a chtějí předejít problémům s usycháním a napadáním kůrovcem. "V podstatě se komunikuje se všemi dobře, protože oni chtějí něco změnit. To je zásadní. A pakliže mě osloví, tak pak jdeme do lesa a já se jich v první řadě zeptám, jaký je jejich cíl, jaká je vize, kam chtějí les dovést, jaká je jejich představa a jaké funkce by měl především plnit nebo jak by chtěli z lesa profitovat," dodává Aleš Erber. Připraví strategii hospodaření, jak z krátkodobého, tak dlouhodobého hlediska a podle toho postupuje a hodnotí každou lesní parcelu, která je diferencovaná podle věku různorodě. Je to péče téměř o každý strom, ale postupoval by tak, i kdyby měl tisíce hektarů.

Základem je kvalita výroby

Luboš Novotný, marketingový manažer společnosti Mikroelektronika, Vodafone Firma roku 2020 Pardubického kraje

Luboš Novotný, marketingový manažer společnosti Mikroelektronika, Vodafone Firma roku 2020 Pardubického kraje Foto: archiv soutěže

Společnost Mikroelektronika patří mezi největší výrobce odbavovacích systémů v České republice. Postupem času se jí podařilo prosadit nejenom v České republice, ale i ve světě. Výrobky má ve více než čtyřiceti zemích na všech kontinentech, kde existuje veřejná doprava. "Základem je kvalita výroby, kvalita práce. Vyvinout něco s chybou a jezdit to opravovat 50 kilometrů, je ještě ekonomicky zvládnutelné, ale jezdit to opravovat do Jižní Ameriky by byl velký problém," popisuje marketingový manažer Luboš Novotný. Vymýšlet úplně nové věci v branži není úplně jednoduché. Typickým příkladem byla akceptace bankovních karet v dopravě. V době, kdy se začaly rozvíjet bankovní bezkontaktní karty, tak uvažovali, jestli by nebylo možné platit bankovní kartou ve vozech. "Popravdě nás trošičku předběhl Londýn, tam se akceptace uskutečnila jako první, ale hned za ním v roce 2014 jsme spustili první provoz nejprve v Liberci, potom v Brně a dalších městech," říká zástupce vítězné společnosti. Do Vysokého Mýta není jednoduché dostat špičkové lidi, takže má firma v současné době pobočku také v Pardubicích. "Intenzivně spolupracujeme se zdejší vyhlášenou pardubickou průmyslovkou, pracujeme s pardubickou univerzitou, kde se snažíme najít lidi, kteří chtějí pracovat už na začátku v rámci studia. A i to, že v Pardubicích je pobočka, kde pracují vývojáři, je z toho důvodu, aby mladí kluci nemuseli daleko dojíždět," vysvětluje Novotný. Jeho kolegové, kteří mají na starosti zahraniční trhy, jezdí na výstavy a mezinárodní kongresy. "Samozřejmě, jestliže se jedná o lokalitu, jako je Latinská Amerika, těžko tam budeme jezdit montovat a servisovat. Je třeba najít kvalitního partnera, který tuto mravenčí práci na té poslední míli bude dělat za nás. No a kolegové sedí u počítačů, sedí u telefonů, u skypu a komunikují, nastavují si budíky, protože jsou různá časová pásma. Telefonátů musí být tolik, aby to na konci dávalo reálná čísla. A to se zatím daří," uzavírá Luboš Novotný. Důležité pro stabilitu firmy je, že má vlastní výrobu, která je dostatečně dimenzována, aby zvládala jednorázové výkyvy, které odpovídají jednotlivým zakázkám.