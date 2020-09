V souvislosti s otravou předáka ruské opozice Alexeje Navalného se v Německu, ale i v dalších zemích EU, rozvířila debata, zda na ruský režim neuvalit další sankce. Jednou z možností, která se začala diskutovat mezi politiky v Německu a opakovaně k ní vyzývá i Polsko, je pozastavit dostavbu ruského plynovodu Nord Stream 2. Do Německa a poté dále do Evropy má díky tomuto projektu, jehož hodnota se odhaduje zhruba na deset miliard eur, začít proudit již příští rok až 55 miliard kubíků plynu z Ruska ročně. To by zdvojnásobilo kapacitu dodávek, kterou má stávající plynovod Nord Stream 1, vedoucí rovněž z Ruska do Německa po dně Baltského moře.