EU odkládá summit, jeho předsedající má karanténu

Evropská unie odkládá svůj mimořádný summit, který se podle původních plánů měl konat v Bruselu tento čtvrtek a pátek. Předseda Evropské rady Charles Michel, který vrcholné schůzky vede, je v karanténě poté, co testy u jednoho z členů jeho ochranky prokázaly koronavirus. Nový termín summitu byl stanoven na 1. a 2. října. Šéfové států a vlád zemí Evropské unie se na mimořádném summitu mají zabývat vztahy sedmadvacítky s Tureckem, jednotným trhem nebo digitální ekonomikou.

Soud EU zamítl žalobu kvůli britské jaderné elektrárně

Soudní dvůr Evropské unie definitivně zamítl rakouskou žalobu kvůli schválené státní podpoře pro výstavbu a provoz britské jaderné elektrárny Hinkley Point C. V tiskové zprávě o tom informoval unijní soud, který sídlí v Lucemburku. Vídeň žalobu podala v roce 2015 poté, co Evropská komise souhlasila s plánem britské vlády investovat do stavby nové jaderné elektrárny na jihozápadě Anglie. Británie byla v době podání žaloby ještě členem EU.

Vídeň chce testovat přímo ve školách

Rakouské hlavní město Vídeň chce žáky a učitele, u nichž se objeví podezření z nákazy koronavirem, testovat přímo ve školách. Příští týden dostanou 600 tisíc testovacích sad, informovali včera rakouský ministr školství Heinz Fassmann a vídeňský radní pro zdravotnictví Peter Hacker. Riziko šíření viru SARS-CoV-2 je nyní nejvyšší právě ve Vídni, v Dolních Rakousech a na západě země.

Pervitin zabavený v Evropě pochází zejména z Česka

Pervitin zabavený v Evropě pochází hlavně z výroben v Česku a v příhraničních oblastech sousedních zemí, uvedlo ve své každoroční zprávě o drogách Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost se sídlem v Lisabonu. Někteří producenti drog přesunuli výrobny do Nizozemska. Bezpečnostní složky v EU v roce 2018 zabavily 620 kilogramů pervitinu, nejvíce ve Francii (126 kilogramů) a hned poté v Česku (106 kilogramů).

Od 14. do 20. září přibyly téměř dva miliony nových případů covidu-19, což představuje nárůst o šest procent ve srovnání s předcházejícím týdnem.

Uvedla to včera Světová zdravotnická organizace (WHO), podle které jde o rekordní týdenní přírůstek. Od počátku pandemie se nakazilo koronavirem již více než 30,6 milionu lidí. Zhruba 950 tisíc jich zemřelo.

Banky uznaly 90 procent žádostí o odklad splátek

Banky k 11. září přijaly téměř 400 tisíc žádostí o odklad splátek úvěrů, schválily jich 358 tisíc. Vyplývá to z nejnovějších dat České národní banky. Počet podaných žádostí klesá v souvislosti s blížícím se termínem ukončení možnosti odkladu, který je 31. října. Odmítnuto bylo 42 tisíc žádostí, což je 10,5 procenta z celkového počtu. Přísun nových žádostí se začátkem září skoro zastavil.

USA a Emiráty chtějí mít smlouvu o F-35 do prosince

Spojené státy chtějí do prosince dohodnout text kontraktu o prodeji stíhacích letounů F-35 Spojeným arabským emirátům. USA usilují o to, aby kontrakt byl v souladu s americko-izraelskou dohodou, která vylučuje prodávat americké zbraně do tohoto regionu, pokud by tím byla ohrožena kvalitativní převaha izraelské armády. V případě F-35, jež má také izraelská armáda, zatím není jasné, jak bude tento požadavek splněn.

Peking zřejmě neschválí dohodu o TikToku v USA

Čína pravděpodobně odmítne dohodu tamní společnosti ByteDance s americkými podniky Oracle a Walmart ohledně budoucnosti její aplikace pro sdílení krátkých videí TikTok v USA. Uvedl to čínský státní list Global Times ve svém komentáři. Dohoda by měla vytvořit novou firmu s názvem TikTok Global vlastnící aktivity aplikace v USA. Prezident Donald Trump před časem pohrozil zákazem TikToku v USA, pokud zůstane pod kontrolou Číny.

Kmeť s žádostí o dřívější propuštění z vězení uspěl

Soud vyhověl žádosti podnikatele Petera Kmetě o předčasné propuštění z vězení, kde si muž odpykává tříletý trest za pomoc k vytunelování firmy Oleo Chemical. Obchodní partner lobbisty Ivo Rittiga a bývalý agent StB podle soudce splnil všechny podmínky pro podmíněné propuštění a s ohledem na presumpci neviny nelze přihlížet k tomu, že čelí dalším dvěma obžalobám. Rozhodnutí není pravomocné, státní zástupce si proti němu ihned podal stížnost.

Se svým zaměstnáním je spokojeno 69 pct. Čechů

Se svým zaměstnáním je nyní podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění spokojeno 69 procent Čechů. Jde o nejlepší výsledek od začátku průzkumu v roce 2003. Více než polovina lidí se ale domnívá, že jejich měsíční příjem je nižší, než by si zasloužili. V současném zaměstnání chce zůstat téměř 80 procent dotázaných. Podíl lidí, kteří jsou ve své práci spokojeni, vzrostl od minulého roku o devět procentních bodů.