Organizace spojených národů musí pohnat Čínu k odpovědnosti za její přístup k pandemii nemoci covid‑19, řekl včera ve svém virtuálním projevu k Valnému shromáždění OSN americký prezident Donald Trump.

Pětasedmdesát let po konci druhé světové války a založení OSN se svět podle něho znovu pustil do globálního boje, a to s nemocí. "Čínská vláda a Světová zdravotnická organizace, kterou Čína prakticky ovládá, chybně prohlašovaly, že není důkaz o přenosu z jednoho člověka na druhého. Později chybně tvrdily, že lidé bez symptomů nemoc nepřenášejí," řekl Trump. Kvůli pandemii covidu-19 se letošní Valné shromáždění OSN koná do značné míry virtuálně. Šéfové států a vlád nepromlouvají jako za běžných podmínek v hlavním sídle organizace v New Yorku, na zasedání se vysílají jejich předem natočené projevy.