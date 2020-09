Noční můrou ekonoma během první vlny byla vlna druhá. Čeští politici to moc dobře věděli, přesto do značné míry ignorovali nutnost se na ni připravit. Nyní je ale třeba jednat opravdu rychle, což je asi to hlavní poučení z první vlny i začátku té druhé. Čím déle se vyčkává, tím jsou ekonomické i zdravotní náklady vyšší.