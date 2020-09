Tak jsme opět slavní. Stanice CNN vysílá do světa reportáž o odstoupení ministra Adama Vojtěcha a ve zprávách o koronaviru se již několik dní skloňuje Česko jako země, která mnohonásobně překonává jarní maxima denního počtu nakažených. I když u nás se v rámci politického souboje hlásá, že jinde je vše pod kontrolou, strohá fakta ukazují na něco jiného. Situace se opět prudce zhoršuje v Evropě i celosvětově. Francie registruje již několik dnů více než 10 tisíc nakažených, když jarní maxima byla kolem pěti tisíc. Několik evropských zemí již zavedlo nové uzávěry ekonomiky a další je zvažují. Podle serveru Worldometers vyrazil celosvětový počet denně nakažených na nové maximum a atakuje hranici 300 tisíc lidí.

Připomeneme-li si sled událostí z jara, pak to bylo právě rozšíření nemoci do Evropy, co v březnu odstartovalo výprodej na akciových trzích. Investoři by měli zpozornět a zamyslet se nad složením svých portfolií. Za zmínku stojí i další fakt − akciové trhy se nacházejí v klesajícím trendu. I přes fenomenální nárůst cen akcií od březnového minima většina akciových indexů nedokázala překonat předchozí maximum. Nového historického vrcholu letos dosáhl technologický Nasdaq a index S&P 500.

Tyto indexy však vzhledem ke své konstrukci táhne vzhůru pouze pár společností. Dow Jones maxima nepřekonal stejně jako index menších amerických firem Russell, evropský Euro Stoxx, japonský Nik­kei či další světové indexy. V jakém trendu se nacházíme, může mít velký vliv na počítačové algoritmické obchodní systémy, které mají na burze stále větší vliv. Pokud vyhodnotí trend jako sestupný, mohou spustit vlnu výprodejů.

Rizika se v posledních týdnech zvyšují nejen kvůli koronaviru. Předchozí růst cen akcií vyhnal hodnoty do oblastí, které lze bez přehánění označit za přemrštěné. Poměr ceny k zisku se dnes u známých akcií, jako je Apple, Google či Facebook, nachází vysoce nad historickým průměrem. Čekají nás prezidentské volby v USA a zřejmě tvrdý brexit, podpůrná opatření z jara pro firmy a obyvatele se v mnoha zemích chýlí ke konci. Pokud přední světové centrální banky a vlády urychleně nevytáhnou z klobouku další stimulační opatření, mějme se na pozoru.