◼ ČESKO

Na covidovém semaforu je oranžových 28 okresů

Na aktualizované mapě regionů v Česku podle rizika nákazy koronavirem je v oranžovém stupni pohotovosti 28 okresů. Dosud jich bylo 10. Praha zůstala ve třetím, červeném stupni, který značí narůstající či přetrvávající komunitní přenos. Zbylé okresy jsou zelené. Žádný okres v Česku tak už nemá bílou barvu, která znamená nulové nebo zanedbatelné riziko nákazy. Dosud jich takových bylo 13. Vyplývá to z informací ministerstva zdravotnictví.

◼ ČESKO

Dohodáři obdrželi kompenzaci 103 milionů

Finanční správa eviduje přes 7500 žádostí o příspěvek, takzvaný kompenzační bonus, zaměstnancům pracujícím na dohodu, kteří byli postižení dopady pandemie koronaviru. Vyplatila 103,1 milionu korun. Pracovníci na dohodu mohou žádat o 350 korun na den za období od 12. března do 8. června, pokud poslední půlrok před začátkem koronavirové epidemie pracovali aspoň čtyři měsíce a odváděli nemocenské pojištění.

◼ ČESKO

Průměrný důchod má vzrůst o 839 korun

Vláda schválila návrh valorizace důchodů na příští rok. U průměrného starobního důchodu by podle něj přidání mělo činit 839 korun měsíčně, informovala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Navýšení důchodů nařizuje vládě zákon. Podle předpisu by všichni lidé s nějakou penzí měli od ledna dostat 60 korun navíc a k tomu by se jim měla o 7,1 procenta zvednout zásluhová část penze.

◼ ČESKO

S trasováním kontaktů pomohou lidé z Úřadu vlády

S trasováním kontaktů nakažených koronavirem v Praze a ve Středočeském kraji bude hygienickým stanicím pomáhat 60 zaměstnanců Úřadu vlády. Ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová zhruba před dvěma týdny uvedla, že Praha přestává zvládat dohledávání kontaktů nakažených. Do trasování se pak zapojili medici i další hygienické stanice. "Kolegové se zapojili zcela dobrovolně, pomáhat budou i ve volném čase," uvedl Úřad vlády.

"

Vznikla skupina lidí, kteří chodí do obchodů demonstrativně bez roušek a jsou agresivní. Tady budeme potřebovat pomoc.

Tomáš Prouza

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR požádal ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) o pomoc policie při prosazování zavedených povinností.

◼ ČESKO

Středočeský kraj bude testovat seniory zdarma

Středočeský kraj rozšiřuje odběrová místa na testování covidu-19, nová vzniknou v Říčanech či Hořovicích. Senioři se také mohou od včerejška v krajských nemocnicích otestovat zdarma bez žádanky od lékaře či hygieny, řekla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Testy na covid zdarma pro seniory slibuje hnutí ANO, které je ve středních Čechách ve vedení kraje, také v nynější volební kampani.

◼ ČESKO

Česko je na 12. místě v EU podle nakažených covidem

Česká republika, kde včera počet případů covidu-19 od začátku epidemie překročil 50 000, je mezi zeměmi Evropské unie na dvanáctém místě podle počtu nakažených na 100 000 obyvatel a na jedenáctém místě podle celkového počtu nakažených. Nejvíce případu na obyvatele má Španělsko, následované Lucemburskem, Švédskem, Belgií a Francií. Naopak nejlépe jsou na tom Lotyšsko, Slovensko a Kypr.

◼ ČESKO

Banky kvůli koronaviru zatím nebudou zavírat

Tuzemské banky zatím nepřipravují kvůli epidemické situaci uzavírání svých poboček. Jejich zaměstnanci ale mnohem více pracují z domova, zejména ti na pozicích v centrálách. Banky se snaží bránit šíření koronaviru střídáním pracovních skupin. Potvrdili to zástupci největších bank. "Předpokládáme, že využívání práce z domova dále poroste," podotkl Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny.

◼ USA

Koronavirus se může šířit nejen kapénkou, ale i dechem

Koronavirus se může běžně šířit kapénkami i malými částicemi, jako jsou ty obsažené v aerosolu. V aktualizovaných pokynech to uvádí americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí. Zatímco kapénky se šíří hlavně při kýchání či kašlání, aerosol vzniká i při dýchání. Podle střediska přibývá důkazů, že se kapénky a jiné částečky přenášené vzduchem mohou šířit na vzdálenost až 1,8 metru, například při zkouškách pěveckých sborů, v restauracích nebo posilovnách.

◼ ČESKO

Operátoři musí uvádět přesnou rychlost internetu

Operátoři budou muset od příštího roku ve smlouvách se zákazníky uvádět přesnou rychlost poskytovaného připojení k internetu. Pokud deklarovanou rychlost nedodrží, čekají je od Českého telekomunikačního úřadu pokuty. Deklarovanou rychlost bude muset služba splňovat 90 procent dne. ČTÚ vycházel z nedávného měření, podle kterého vykazovalo 16 procent přípojek velkou odchylku skutečné rychlosti od deklarované.

◼ NEPÁL

Nepálští vědci zkoumají koronavirus v kanalizaci

Na břehu řeky, do které se poblíž nepálského hlavního města Káthmándú slévají odpadní vody, se pohybuje několik vědců v ochranných kombinézách − trasují koronavirus. Vědci jsou součástí týmu, který se vydal na stopu koronaviru v kanalizaci. Jedná se o metodu, jež se čím dál více používá pro určení míst, kde se nákaza šíří. Toto trasování může představovat pro Nepál cenově dostupný nástroj v boji proti koronaviru.

◼ NEPÁL

Zemřel Šerpa, s nímž jsme dobyli Everest

Ve věku 72 let zemřel jeden z nejznámějších nepálských horolezců, Šerpa Ang Rita. Proslavil se tím, že se mu jako prvnímu člověku v historii podařilo zdolat desetkrát nejvyšší horu světa Mount Everest. Byl také u toho, když na vrcholu stanuli první Čechoslováci, Zoltán Demján a Jozef Psotka.

◼ ČESKO

Kvůli neznámé látce uhynuly v Bečvě tuny ryb

Kvůli neznámé látce, která se v neděli dostala do řeky Bečvy na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje, uhynuly tuny ryb. Hasiči dál zasahují, momentálně jsou u Ústí a u Lipníku nad Bečvou, a hledají zdroj úniku chemikálie. Přerovská radnice vydala doporučení, aby lidé nevstupovali do Bečvy a před vstupem chránili i své psy. Havárií se zabývají také orgány ochrany životního prostředí. Neznámá látka unikla do řeky u Choryně na Vsetínsku.

"

Člověk, který nedbá na nouzový stav, se pak nemůže divit, že je trestán výrazně přísněji.

Petr Angyalossy