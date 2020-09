Oblékání zabere Jaroslavu Klimešovi tak pět minut. V jeho případě by se ale mělo mluvit spíš o obouvání − z konstrukce, která obepne jeho nohy a díky níž se za chvíli postaví a projde krátkou uličkou s bradly, nejdříve nazuje boty. Pak si střední část stahovacími pásky upne k lýtkům a nakonec vsedě na vozíku zatáhne do popruhů i stehna. Dělá to tak automaticky, že to vypadá, jako by exoskelet nosil odjakživa. Klimeš dříve pracoval jako tesař. Na jedné stavbě ale propadl střechou. "Spadl jsem asi tři metry a mám rozdrcený dvanáctý obratel. Po úrazu jsem na vozíku," popisuje mladý muž.