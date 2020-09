Prezident Miloš Zeman podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) podpořil zrušení superhrubé mzdy, s nímž souvisí zavedení patnáctiprocentní daně z příjmů, ale pouze na dva nejbližší roky.

"Další vláda by se měla touto změnou zabývat znovu," řekla ministryně po debatě prezidentova expertního týmu s představiteli vlády v Lánech. Zeman před dnešním jednáním plánované zrušení superhrubé mzdy kritizoval, uvedl, že odhadovaný výpadek příjmů ve výši 70 až 90 miliard korun považuje za pokus o nabourání díry do státního rozpočtu. Schillerová v neděli do Lán dorazila s prvním návrhem rozpočtu na příští rok. Počítá se schodkem 116 miliard korun. Schillerová přitom do schodku ale nezapočítala další možná opatření proti koronaviru ani potenciální výpadek způsobený zrušením superhrubé mzdy. Na zrušení superhrubé mzdy a zavedení patnáctiprocentní daně z příjmů se vládní ANO a ČSSD domluvily koncem srpna.