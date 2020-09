Epidemiolog Roman Prymula byl coby náměstek ministra zdravotnictví klíčovou postavou jarní fáze snah o zpomalení šíření nového koronaviru. V roli vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví takové slovo nemá. To se ale může změnit. V rozhovoru pro HN Prymula přiznává, že má větší obavy než na začátku března, kdy se v Česku potvrdily první případy nákazy. Tehdy nikdo nevěděl, co bude. "Ale bylo velmi pravděpodobné, že když aplikujeme přísná opatření, nějak se to zvládne. Teď je situace tak napjatá, že i při aplikaci poměrně plošných opatření hrozí, že brzdná dráha bude velmi dlouhá a počty případů velmi vysoké. Z toho určitě obavu mám," říká Prymula.