Hrozba národní bezpečnosti USA se vyřeší tím, že do čínské sociální sítě vstoupí konsorcium vedené korporací ovládanou miliardářem, který pomáhal získat peníze na kampaň současného prezidenta. Šéf Bílého domu, který si transakci vynutil hrozbou brzkého znemožnění fungování sítě na lukrativním americkém trhu, dal výsledku požehnání a odložil datum zákazu, takže krátce před prezidentskými volbami nenaštve sto milionů aktivních uživatelů sítě ve Spojených státech. Prezident si nakonec nechal líbit i to, že si nemůže vynutit "desátek" pro státní rozpočet. To není scénář satirického filmu, ale reálné dění kolem sociální sítě, přes kterou lidé sdílí krátká videa třeba o tom, jak to dopadne, když babička s asistencí mlsného vnoučka peče sušenky.

Vítězem hry o TikTok, dosud plně vlastněný čínskou ByteDance, se stane Oracle Larryho Ellisona, který se spojil s maloobchodním obrem Walmart. Jaká je za tím byznysová či technologická logika? Není úplně snadné ji vystopovat. Oracle je typická firma orientovaná na korporátní zákazníky. Těm prodává své databáze a komplexní informační systémy. Zkušenost s koncovým zákazníkem, natož pubertálního věku, nemá. Tím se samozřejmě může pochlubit Walmart, to ale platí jen v kamenném světě, kde je už skoro šedesát let doma. Do on-line prodejů samozřejmě také dlouho investuje, ale za konkurenty typu Amazon zaostává a ztráta se zvětšuje. Přes TikTok chce zřejmě získat vliv na to, jak se utváří nákupní zvyklosti mladých Američanů a jejich vrstevníků z dalších západních států. Proč kvůli tomu potřebuje být spoluvlastníkem sítě a nespokojí se s rolí inzerenta, se teprve dozvíme.

Oracle je obří IT firma, která v souladu s trendem poslední dekády investovala hodně i do cloudu. Nebude tedy mít problém technologicky zabezpečit provoz sítě. Čeká se od ní i zlepšení ochrany uživatelských dat. Samozřejmě od nich odřízne Číňany, to byl hlavní motiv, od kterého se celý podivuhodný příběh odehrál. Ovšem to samé − a zřejmě rychleji − by však dokázal zařídit Microsoft, světově významný producent softwaru, který se o TikTok také ucházel. Na rozdíl od Oraclu už se sociálními sítěmi zkušenost má (byl jedním z prvních podílníků Facebooku) a ukázal, že umí úspěšné aplikace rychle zapojit do svého ekosystému (viz příklad Skype). Přesto prohrál.

Oracle nakonec prosadil řešení, kdy stačí koupit dvacet procent v ByteDance. Těsná americká majorita se trochu násilně odvodí z dosavadní vlastnické struktury Bytedance, v níž jsou už nyní investoři z USA. Otázka, zda by takový kompromis s národní bezpečností prošel i někomu jinému než Ellisonovi, jedné z mála veličin v Silicon Valley, jež je s Trumpem zadobře, se neodbytně vnucuje.