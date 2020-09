◼ USA, RUSKO, ÍRÁN

USA jednostranně ohlásily obnovení sankcí OSN vůči Íránu

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa o víkendu jednostranně ohlásila obnovení všech sankcí OSN vůči Íránu. Krok, který většina zemí světa považuje za nelegální, podle agentury AP může v OSN vyvolat ostré spory před nadcházejícím výročním zasedáním Valného shromáždění. Ruské ministerstvo zahraničí čerstvou zprávu z Washingtonu označilo za "divadlo" s cílem podřídit si Radu bezpečnosti OSN a Írán vyzval svět, aby jednohlasně odmítl "nezodpovědné jednání" USA.

◼ ČESKO

Náklady na útlum těžby OKD dosáhnou 14,5 miliardy korun

Do roku 2035 dosáhnou náklady na utlumení těžby v dolech společnosti OKD zhruba 14,5 miliardy korun. Vyplývá to z materiálu ministerstva průmyslu a obchodu, který dnes projedná vláda. Nejvíce peněz, 22 procent, připadne na čerpání důlních vod a metanu, zhruba pětina půjde na likvidaci areálů. Třetí největší položkou je se 16 procenty vyplácení odstupného. Studie nezahrnuje náklady vzniklé po roce 2035. Jednotlivé části OKD budou postupně přecházet pod státní podnik Diamo.

◼ TURECKO

Ankara nevylučuje nová jednání s Řeckem

Turecko s Řeckem by mohly brzo obnovit rozhovory ohledně svých sporů o průzkum těžby ropy a zemního plynu ve východním Středomoří, evropští lídři však situaci nepomohou, pokud budou na svém plánovaném setkání hrozit Ankaře sankcemi. Podle agentury Reuters to prohlásil mluvčí tureckého prezidenta Recepa Erdogana. Mezi Tureckem a Řeckem se v poslední době vyhrotila pře ohledně velikosti jejich pevninských šelfů.

◼ BĚLORUSKO

I přes zatýkání protestovaly v Minsku desetitisíce lidí

Desítky tisíc lidí včera v běloruském hlavním městě Minsku znovu demonstrovaly proti autoritářskému prezidentovi Alexandru Lukašenkovi, nehledě na obavy z policejního zatýkání a přítomnost vojáků v polních uniformách a s automatickými zbraněmi v ulicích. Agentura Interfax odhadla počet demonstrantů na 50 tisíc, list Kommersant psal o 70 tisících protestujících. Požadovali podle agentury DPA konec "poslední evropské diktatury".

"

Je čas přestat jen vysvětlovat, proč musíme jednat. Je čas skutečně jednat.

Věra Jourová

Místopředsedkyně Evropské komise těmito slovy narážela na to, že unijní činitelé i evropští lídři sice dlouhodobě dávají najevo, že s rasismem je třeba bojovat, avšak v praxi se to ne vždy projevuje.

◼ SÝRIE, USA, RUSKO

Washington kvůli Rusku vyslal do Sýrie další posily

Spojené státy vyslaly dalších téměř 100 vojáků a několik obrněných vozidel do východní Sýrie v reakci na několik nedávných střetů s ruskými jednotkami. Do země poputují rovněž další radary a Washington v oblasti posílí letecké hlídky. Nejmenovaný zdroj z americké armády agentuře AP sdělil, že personální a technické posílení má být jasným vzkazem Rusku, že by se mělo vyhýbat jakýmkoliv nebezpečným či provokativním činům vůči americkým jednotkám a jejich spojencům.

◼ ČESKO

Na přesčasy hygieniků chce ministerstvo 59 milionů

Ministerstvo zdravotnictví žádá kvůli pokračující epidemii nového typu koronaviru vládu o 59 milionů korun na zaplacení přesčasů a pohotovostí na krajských hygienických stanicích od října do prosince letošního roku. Dnes o tom bude jednat vláda. Některé hygienické stanice si stěžují na přetíženost, některé už kvůli velkému počtu nově pozitivně testovaných nestíhají trasovat jejich kontakty. Problémy jsou zejména v Praze.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Únik dokumentů odhaluje podezřelé transakce bank

Některé z největších bank na světě umožnily zločincům prát špinavé peníze. Dokládá to únik dokumentů o podezřelých transakcích ve výši dvou bilionů dolarů (asi 45 bilionů korun). Jde převážně o hlášení bank o podezřelých aktivitách americkému úřadu FinCEN, který spadá pod ministerstvo financí USA a který potírá finanční kriminalitu, uvedl včera server BBC News o úniku více než 2500 dokumentů z let 2000 až 2017.

◼ ČESKO

ANO si drží vůdčí pozici, ale podpora mu klesla

Největší podporu mezi lidmi si stále drží ANO, které by v srpnu podle modelu agentury Kantar CZ vyhrálo volby do sněmovny s 27,5 procenta hlasů. Nicméně proti červnu jeho podpora klesla o 4,5 procentního bodu. Naopak strany, které by skončily na dalších místech, tedy Piráti, ODS a SPD, si polepšily. Z volebního modelu, který včera zveřejnila Česká televize, plyne, že Piráty by v srpnu volilo 19,5 procenta lidí, ODS 15 procent a SPD osm procent.

◼ TCHAJ-WAN

Tchaj-wan byl kvůli čínským letounům v pohotovosti

Tchaj-wan v pátek a v sobotu vyslal do vzduchu své stíhačky, když se k jeho území znovu přiblížily čínské bojové letouny v rámci manévrů, které Peking v blízkosti ostrova zahájil v pátek. Cvičení bylo zřejmou reakcí na návštěvu náměstka amerického ministra obchodu Keitha Kracha na Tchaj-wanu. Tchajwanské ministerstvo obrany v sobotu uvedlo, že své stroje vyslalo poté, co se k ostrovu přiblížilo 19 čínských letounů, o jeden více než předchozí den.

◼ ČESKO

Polovině Čechů chybí návštěva kultury

Čtyřiapadesáti procentům lidí v Česku chybí podle průzkumu agentury ppm factum research v současné době větší možnost navštěvovat kulturní akce. Zájem o ni mají hlavně mladí do 29 let a ti, kteří před pandemií chodili na kulturu čtyřikrát do roka. Nicméně 56 procent chce s návštěvou divadelních představení, koncertů a dalších podobných akcí počkat kvůli ochraně zdraví až na dobu, kdy šíření nákazy odezní. Návštěvu odkládá zejména starší generace.

◼ ČESKO

V Olomouci probíhají Ekologické dny

Tradiční ekojarmark se sérií venkovních koncertů, besedy s odborníky i výstavy přinášejí Ekologické dny Olomouc. Svátek se každoročně koná na začátku května, pořadatelé jej přesunuli na podzim, apelují však, aby lidé sledovali aktuální program a případná epidemická opatření. Program začal v sobotu a potrvá do 4. října, probíhá na Horním náměstí i v areálu pořádajícího Sluňákova, centra ekologických aktivit v Horce nad Moravou. Akce letos slaví 30. výročí.

◼ NĚMECKO

Amatérský klub kvůli covidu úmyslně prohrál

Kvůli strachu z nákazy koronavirem se fotbalisté amatérského klubu v Německu rozhodli při zápase nepřibližovat soupeři a raději zpovzdálí sledovali, jak inkasují jeden gól za druhým. Nakonec jich dostali sedmatřicet. Tým SG Ripdorf/Molzen II z okresního přeboru navíc nastoupil jen se sedmi hráči, nejnižším možným počtem. Ripdorf nechtěl platit vysokou pokutu za nesehrání zápasu.

◼ LIBANON

Archeologové našli vinařství staré 2600 let

Archeologové v Libanonu našli velmi zachovalý lis na víno, který se používal už v 7. století před naším letopočtem. Jde o nejstarší nález tohoto druhu v zemi a historici jej spojují s Féničany. Součásti lisu se našly v Tall Buráku, zhruba sedm kilometrů od pobřežního města Sajdá, kde vykopávky prováděla Americká univerzita v Bejrútu spolu s univerzitou v Tübingenu. Na místě se našlo množství zrnek z vinných hroznů, které se přivážely z blízkých vinic.

"

Nizozemsko oznamuje rozhodnutí pohnat Sýrii k odpovědnosti před mezinárodním zákonem za hrubé porušení lidských práv, zejména za mučení.

Stef Blok

nizozemský ministr zahraničí

◼ VELKÁ BRITÁNIE

90minutový britský test na koronavirus je přesný

Britský test na koronavirus od společnosti DnaNudge poskytuje přesné výsledky téměř ve všech případech. Vyplývá to z odborného posudku, který byl publikován v časopisu The Lancet. Výsledky testu jsou známé zhruba za 90 minut a nemusí být vyhodnocovány v laboratoři. Rychlejší testování by mohlo urychlit návrat Britů na pracoviště a mohlo by být využito při vstupu do nemocnic, což by pomohlo zpomalit aktuální druhý prudký nárůst infikovaných.

◼ ŠPANĚLSKO

Dostavbu Gaudího baziliky zpomalil koronavirus

Slavnou barcelonskou baziliku Sagrada Família se kvůli koronavirové krizi nepodaří dostavět ke 100. výročí od smrti architekta Antonia Gaudího v roce 2026. "Důsledky pandemie nás přinutily přehodnotit harmonogram. Dotkne se to ukončení, které jsme plánovali na rok 2026," řekl Esteve Camps, jenž má dostavbu jedné z nejoblíbenějších turistických památek v celém Španělsku na starosti.

◼ KOLUMBIE

Indiáni v Kolumbii strhli sochu konkvistadora

Kolumbijští indiáni na jihozápadě země strhli a poničili sochu španělského konkvistadora a zakladatele města Popayán Sebastiána de Belalcázara. Policie údajně jen přihlížela, když indiáni převrátili jezdeckou sochu Belalcázara, který Popayán založil v roce 1537. Socha podle indiánů symbolizuje pět století genocidy a otroctví. Starosta Popayánu ale řekl, že zničení sochy je násilným činem proti symbolu multikulturního města. Socha podle něj bude obnovena.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Opatření proti covidu snížila koncentraci NO 2 v Evropě

Karanténní opatření proti šíření nového typu koronaviru v Evropě vedla v březnu a dubnu k významnému poklesu koncentrace oxidu dusičitého (NO 2 ) v ovzduší v hustě osídlených a průmyslových oblastech, uvedla Evropská agentura pro životní prostředí. Z dat vyplývá, že koncentrace škodlivého plynu klesla nejvíce v první fázi přísných karanténních opatření na jihu Evropy, a to o 40 až 50 procent. Konkrétně šlo o Španělsko, Itálii a Francii.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Unie koupí až 300 milionů dávek vakcíny na virus

Evropská unie potvrdila, že koupí vakcínu proti nemoci covid-19, kterou vyvíjejí francouzská farmaceutická firma Sanofi a britská GSK. Firma GSK na svém webu uvádí, že obě strany podepsaly předběžnou smlouvu o nákupu až 300 milionů dávek připravované vakcíny. Ta by mohla být schválena příští rok. Výměnou za právo na nákup vakcíny bude Evropská komise financovat část nákladů na její výrobu. Jednotlivé dávky budou kupovat členské země.