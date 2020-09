Nebývá zvykem, že by zahraniční firma komentovala teprve vznikající zákon, jenž se jí může dotknout. Ale čínský výrobce telekomunikačních zařízení Huawei se v Evropě a v USA ocitl pod takovým tlakem, že jeho představitelům nezbývá nic jiného, než co udělal minulý týden Ryszard Hordyński, ředitel strategie a komunikace Huawei Polska. "Kritéria, která jsou navržena, jsou politická, nejsou změřitelná, nejsou transparentní a nejsou objektivní," řekl agentuře Reuters na adresu novely polského zákona o kybernetické bezpečnosti. O úpravě se teď vedou veřejné konzultace, po jejichž skončení by za dva týdny měla zamířit do parlamentu. A platit začne nejspíš začátkem příštího roku.