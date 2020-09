Pravidelné sněmovní interpelace obvykle nejsou plné zásadních, důležitých sdělení. Při čtvrtečních odpovědích ministrů na dotazy poslanců ale nastala málokdy vídaná situace. Premiér Andrej Babiš (ANO) připustil, že byla chyba odložit přes léto roušky. "Možná jsme si je měli nechat celé léto," řekl Babiš s tím, že by se to ale lidem nelíbilo, protože chtěli "hlavně návrat do normálu". Uvedl to ve stejný den, kdy ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) oznámil další celoplošná opatření, která mají zpomalit šíření koronaviru v Česku. Tedy například nošení roušek takřka všude.