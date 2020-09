V úterý to vypadalo, že se vládní strany konečně − na čtvrtý pokus − shodnou na tom, jak bude vypadat podpora pracovních míst v době krize. Finální návrh takzvaného kurzarbeitu je přesto stále v nedohlednu. O slovo se přihlásili komunisté, o jejichž hlasy se menšinový kabinet Andreje Babiše ve sněmovně opírá. Vzkázali, že pokud nebudou mít o návrhu dostatek informací a možnost do něj také mluvit, nemá cenu novelu zákona o zaměstnanosti posílat do sněmovny.