Nebudeme to nijak prodlužovat, máme jistý problém s dnešním školským systémem. Zde jsou hlavní témata, co bychom chtěly probrat: na základních školách se neučí to, co by se učit mělo. Známkovací systém ničí zájem a iniciativu dětí. Názory dětí učitelé neberou vážně. Chybí individuální přístup. A teď to proberme podrobně.