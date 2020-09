◼ ČÍNA, USA

Čína protestuje proti cestě náměstka USA na Tchaj-wan

Čína podala oficiální protest proti cestě náměstka amerického ministra obchodu Keitha Kracha, který zahájil třídenní návštěvu Tchaj-wanu. Podle Pekingu cesta posiluje separatistické tendence ostrova. Krach je druhým představitelem americké administrativy, který letos Tchaj-wan navštívil. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí vyzval Spojené státy, aby "zastavily veškeré oficiální kontakty s Tchaj-wanem".

◼ EU

EK vyzvala státy, aby dotace využily ekologicky

Státy EU by měly podle Evropské komise využít peníze ze vznikajícího krizového fondu na klimaticky šetrné či digitální projekty. Unijní exekutiva zveřejnila prioritní oblasti, kam by měly peníze z fondu obsahujícího 750 miliard eur (téměř 20 bilionů korun) zamířit. Státy mají Bruselu své investiční plány, na jejichž základě bude komise o přidělování peněz rozhodovat, posílat od poloviny října do konce dubna. Finance by měly být k dispozici od příštího roku.

◼ ČESKO

Mýtný systém v pololetí odhalil 135 tisíc přestupků

Nový mýtný systém odhalil během prvního pololetí 135 tisíc mýtných přestupků. Nejčastějším prohřeškem je chybně nastavený počet náprav, jízda nezaregistrovaného vozidla či nedostatečný kredit v případě režimu předplaceného mýta. Stávající mýtný systém využívá vedle satelitů i 60 kontrolních bran a 25 kontrolních aut celní správy. Systém v pracovních dnech zkontroluje až 250 tisíc kamionů a autobusů za den.

◼ RUSKO, NĚMECKO

Navalnyj byl otráven ještě v hotelu v Tomsku

Ruský opoziční politik Alexej Navalnyj byl otráven nervově paralytickou látkou, jejíž stopy byly zjištěny na prázdné lahvi od vody z Navalného hotelového pokoje v sibiřském městě Tomsk. Kritik Kremlu tedy nebyl otráven na místním letišti, jak se dříve myslelo, uvedl Navalného tým. Své podezření zveřejnil na sociálních sítích společně s videozáběry z hotelového pokoje, který byl prohledán hodinu poté, co opozičník za podezřelých okolností náhle zkolaboval.

"

Víte, my důchodci, kdysi jsme chodili do zahrad, ne do řetězců. Tak zkuste už tady konečně schválit ten zahrádkářský zákon a neřešte stále covid-19.

Andrej Babiš

premiér ČR

◼ ČESKO

V Česku klesá důvěra v roušky

Rouškám jako ochraně před šířením koronaviru aktuálně věří 61 procent Čechů, což je o devět procentních bodů méně než v dubnu. Naopak nedůvěru k tomuto typu ochrany vyjádřilo 35 procent lidí, o 13 procentních bodů více než před necelým půlrokem. Vyplývá to z průzkumu Nielsen Admosphere ve dnech 10. až 14. září na vzorku 500 uživatelů internetu.

◼ ČESKO

Začala kampaň za nepodmíněný příjem

Česká část Iniciativy evropských občanů zahájila v ČR informační a diskusní kampaň za zavedení nepodmíněného základního příjmu. Jeho smyslem je pravidelné vyplácení stejné sumy peněz všem lidem bez jakýchkoli podmínek. Lidé budou moci od 25. září podepsat petici za jeho zavedení.

◼ ČESKO/USA

Obamovy paměti vyjdou česky

První díl prezidentských pamětí Baracka Obamy vyjde v češtině na podzim příštího roku v nakladatelství Argo. Celosvětově vyjde první část knihy 44. prezidenta Spojených států amerických a nositele Nobelovy ceny za mír nazvaná Země zaslíbená letos 17. listopadu ve 25 jazycích.

◼ ČESKO

Voleb se chce účastnit 67 procent lidí

K říjnovým volbám do Senátu a krajských zastupitelstev chce přijít 67 procent lidí. Současná situace ohledně šíření koronaviru má vliv na rozhodování o volební účasti u čtvrtiny občanů. Vyplynulo to ze zářijového on-line průzkumu agentury STEM/MARK mezi 502 lidmi ve věku 18 až 64 let.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Ochránci přírody zabránili vyhynutí 48 druhů zvířat

Ochráncům přírody se povedlo zabránit vyhynutí až 48 druhů zvířat. Bez jejich úsilí by od roku 1993 byla míra vymírání savců a ptáků třikrát až čtyřikrát vyšší, zjistila studie. Mezi zvířata, která by bez programů na záchranu či vysazení do míst původního výskytu od roku 1993 zmizela, patří rys iberský, kondor kalifornský nebo prase zakrslé, zjistili vědci z univerzity v britském Newcastlu a organizace BirdLife International.

◼ ČESKO

Za schvalování útoku dostal muž 2,5letou podmínku

Šestatřicetiletý Leoš Machálek dostal za schvalování teroristického útoku v Christchurchi dvouapůlletou podmínku se zkušební dobou čtyři roky. Odvolací soud snížil muži původně uložený tříletý podmíněný trest, přestože se sám neodvolal. Zamítl naopak odvolání státního zástupce, který požadoval uložení pětiletého vězení. Machálek pod video zachycující vyvraždění muslimů v mešitách mimo jiné napsal, že střelec je "borec".

◼ ČESKO

Zemřel uznávaný astronom Luboš Perek

Ve věku 101 let zemřel astronom Luboš Perek, který se před lety mimo jiné zasloužil o vybudování největšího českého teleskopu s dvoumetrovým zrcadlem a po němž je zařízení pojmenováno. Zabýval se vesmírnou mlhovinou a kosmickým odpadem. Řídil Astronomický ústav ČSAV a Úřad OSN pro vesmírné záležitosti.

◼ ČESKO

Agresivita řidičů roste, ti se za agresivní nepovažují

Na 88 procent Čechů je podle průzkumu agentury STEM/MARK přesvědčeno o vzrůstající agresivitě řidičů. Za agresivního řidiče se přitom považuje jen pět procent z nich. Na 78 procent řidičů podle průzkumu při jízdě někdy překračuje povolenou rychlost, 63 procent nedodržuje bezpečnou vzdálenost. Téměř každý desátý řidič už někdy záměrně "vybržďoval" vozidlo za sebou.

"

To, co tam provádí, jde úplně mimo právo.

Oldřich Kužílek

Expert na otevřenost státní správy reaguje na návrh Hradu na změnu zákona o svobodném přístupu k informacím tak, aby odmítnuté žádosti o informace posuzoval v případě Hradu jako nadřízený orgán kancléř Vratislav Mynář. Nyní to, jestli státní instituce tají informace oprávněně, posuzuje Úřad pro ochranu osobních údajů.

◼ ČESKO

Konzultace s pacientem v lékárně jako nový výkon

Česká lékárnická komora chce zavést osobní konzultaci lékárníka s pacientem o užívaných lécích jako nový výkon, který by platily zdravotní pojišťovny. Podařilo by se tak podle nich odhalit mnoho "lékových chyb". Osobní konzultace by se podle něj měly konat kvůli soukromí v oddělené místnosti a trvaly by do půl hodiny. Lékárny jsou podle komory jediné místo, kde se scházejí informace o všech lécích, které pacient užívá.

◼ ČESKO

Letos se narodila vlčata nejméně deseti smečkám

V Česku se letos narodila vlčata nejméně deseti vlčím smečkám, a to na Šumavě, v Krušných i Lužických horách, u Ralska, na Broumovsku, ve Slezských Beskydech a v oblasti Javorníků. Dokazují to záběry z fotopastí, ale také videa pořízená v terénu. Podle Hnutí Duha Olomouc návrat přirozeného predátora kopytníků pomáhá vracet rovnováhu do lesů, protože vlci redukují přemnožené srnce, jeleny a divoká prasata.

◼ ČESKO

Nadace rozdělila milion na sázení stromů

Nadace Partnerství rozdělila zhruba 1,1 milionu korun 37 projektům na podzimní sázení stromů po celém Česku. Peníze poputují na zakoupení stromů, odborný dohled nebo následnou péči o dřeviny. Půjde o stovky vysazených stromů. Peníze pomohou dobrovolníkům z neziskových organizací, škol, farností nebo radnic. Odborná komise nadace letos vybírala ze sedmdesátky návrhů.

◼ ČESKO

V Olomouci se chystá festival duchovní hudby

V neděli začne tradiční Podzimní festival duchovní hudby Olomouc. Letošní ročník se podle pořadatelů koná přes všechny problémy způsobené celosvětovou pandemií ve stejném rozsahu i kvalitě jako ročníky předešlé. V nadcházejícím měsíci nabídne posluchačům šest koncertů v reprezentativním sále olomouckého arcibiskupství a v prostorách chrámu sv. Mořice, dómu sv. Václava a chrámu Panny Marie Sněžné.

◼ SPOJENÉ STÁTY

Odborník vyzdvihl roušky, podle Trumpa se plete

Chirurgické roušky jsou nejsilnějším nástrojem v boji proti covidu-19, možná ještě účinnějším než vakcína. Takto se vyjádřil šéf amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Robert Redfield. Jeho stanovisko ale krátce nato zpochybnil americký prezident Donald Trump. Mimo jiné řekl, že Redfield byl zmatený a při slyšení v americkém Senátu předkládal chybné informace.