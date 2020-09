Má-li váš protivník pistoli na stole, pak se těžko vyjednává. Musíte se bránit a můžete použít i nedovolené údery, vyžaduje-li to situace. To je logika a částečně i argumentace, se kterou britský premiér v pondělí předstoupil před sněmovnu, aby zde obhájil návrh zákona o vnitřním (britském) trhu. Poté co deník Financial Times zveřejnil začátkem minulého týdne informaci o tom, že některé kontroverzní části zvažované právní normy protiřečí závazkům přijatým Británií v dohodě o vystoupení z EU, ovládlo toto téma domácí odbornou i politickou debatu.

Nejprve ministr pro Severní Irsko, Brandon Lewis, v parlamentním výboru přiznal, že zákon "ve velmi omezené míře a specifické formě" porušuje mezinárodní právo. Poté vláda ústy své nejvyšší státní zástupkyně Suelly Bravermanové a ministra spravedlnosti Roberta Bucklanda obhajovala právní přijatelnost návrhu. Bez zacházení do přílišných podrobností jádro sporu spočívá v přenesení některých pravomocí, jež dle výstupové dohody náleží společnému britsko-evropsko-unijnímu výboru, na členy vlády Jejího Veličenstva. Jde o jednostranné rozhodnutí a porušení podepsané smlouvy.