Situace není dobrá, připustil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, když oznamoval nová opatření, jež by měla zastavit exponenciální nárůst počtu nakažených nemocí covid-19. Ponechme stranou, že hodnotit aktuální situaci jako nepříliš dobrou je zhruba stejné jako tvrdit, že je uvnitř krematoria kapku teplo. Z nových opatření jednoznačně plyne, že ať se děje, co se děje, nesmí dojít ke stejné situaci jako na jaře, kdy se v podstatě zastavila celá ekonomika. S výjimkou nočních barů by čistě teoreticky nikdo neměl být opatřeními příliš dotčen. Což jen potvrzuje, že o ekonomice a o tom, co se reálně děje, nevědí politici absolutně nic. A malují si svůj růžový sen.