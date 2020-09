Ve sněmovně leží vládní návrh zákona o náhradním výživném. Jeho hlavním cílem je podpora rodičů s dětmi v případech, kdy druhý rodič řádně neplatí stanovené výživné, nebo jen v částečné výši. Přenášení rodičovské odpovědnosti na stát však vzbuzuje velké diskuse.

Tendence upravit tuto problematiku není nová, na což opakovaně poukazuje i ministerstvo práce a sociálních věcí. Obdobných návrhů již bylo v minulosti předloženo několik, jeden byl dokonce zastaven až prezidentským vetem. Některé prvky byly shodné ve všech návrzích, v mnohém se však odlišovaly − třeba i v ohledu, v jaké výši by mělo být výživné hrazeno.

Podle projednávaného návrhu zákona by náhradní výživné mělo být poskytováno nejvýše do částky 3000 Kč a maximálně po dobu dvou let. Oponenti argumentují malou pravděpodobností, že by se dlužící rodič po této době rozhodl výživné hradit sám od sebe. Rodič starající se o dítě se tak může po uplynutí dvou let ocitnout ve stejné situaci jako předtím.