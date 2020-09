Během propadů ekonomiky lidé běžně šetří, odkládají koupi dražších věcí a vytváří si finanční rezervy. To je ale naprostý opak toho, co se nyní děje na tuzemském hypotečním trhu. Navzdory tomu, že globální ekonomika včetně té české je v útlumu. Češi si od začátku ledna sjednali hypotéky v celkovém objemu 150 miliard korun a mezi odborníky panuje shoda, že by letos mohl při stávajícím tempu růstu padnout historický rekord z roku 2016. Tehdy si lidé půjčili v bankách na bydlení 225 miliard korun.