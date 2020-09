Akcie amerických bank se obchodují v průměru o 20 procent níže pod cenami z konce roku 2019. Takové ocenění odpovídá 1,2násobku účetní hodnoty. Avšak najdeme peněžní ústavy, jejichž burzovní ocenění se nachází hluboko pod účetní hodnotou. Přitom výsledky bank překonaly odhady. Vyplatí se tedy do nich investovat?

Investoři se finančním domům vyhýbají zejména ze dvou důvodů. Tím prvním jsou nízké sazby, které vedou ke ztenčování marží. Oficiální prognóza Fedu naznačuje, že úroky zůstanou na současných úrovních nejméně do konce roku 2022. Další hrozbu představuje riziko ztrát kvůli nespláceným úvěrům v souvislosti s koronakrizí. Mezinárodní účetní standardy nutí banky nejen vytvářet opravné položky vůči realizovaným kreditním ztrátám, ale reagovat i na očekávaný ekonomický výhled. V dobách ekonomického propadu tak logicky rostou rezervy, což se promítá do slabších zisků.

Hospodaření bank však bylo v uplynulých kvartálech poměrně úspěšné. Finanční domy z indexu S&P 500 reportovaly zisk v průměru 17 procent nad odhady. Investičnímu bankovnictví poskytla vítanou vzpruhu jarní zvýšená volatilita na finančních trzích na tehdy vyšší příjmy z poplatků. Bankám pomohly i korporace, které emitovaly dluhopisy v rekordních objemech. Samozřejmě, po vlně masivních měnových stimulů se trh uklidnil, a tak nemůžeme očekávat, že divize investičního bankovnictví zopakují hvězdné první pololetí. Poslední vývoj však naznačuje, že kolísavost z trhu nezmizela. K vyšší rozkolísanosti dluhopisových trhů přispějí nadcházející prezidentské volby.

Při pohledu na výsledovky dospějeme k závěru, že úroveň realizovaných ztrát z úvěrů zůstává nízká. Nárůst opravných položek souvisí z převážné části se zhoršeným ekonomickým prostředím. Co to znamená? Vysoká tvorba rezerv má pouze přechodný ráz. Poté co hospodářský růst opět nastartuje, dojde k rozvolňování rezerv. Bankovní zisky se tak opět zvýší. Navíc silná kapitálová vybavenost peněžních ústavů zlepšuje jejich schopnost absorbovat ztráty. V době, kdy ocenění technologických firem vyletělo do stratosféry, nabízí akcie finančních domů atraktivní hodnotovou investiční příležitost.