Stavebnictví patří k pilířům české ekonomiky a je charakteristické svou setrvačností. Není tedy tak citlivé na poryvy, takže si myslím, že by z koronavirové situace mohlo vyjít lépe než třeba průmysl. Zatímco do března byl růst naší ekonomiky tažen spotřebou domácností, teď tomu tak není a stavebnictví je jednou z možností, která by mohla naše hospodářství opět nastartovat. Události z první poloviny tohoto roku se podle mého projeví až po 6 až 8 měsících. Důležité ale je, že se podle našich posledních informací plánuje neustálý nárůst investic do stavebnictví, což by se mělo pozitivně odrazit i na kondici naší ekonomiky. Podstatné jsou i investice na lokální úrovni, protože díky menším projektům u místních firem se peníze dostanou do oběhu rychleji. Máme spočítáno, že z jedné koruny, kterou proinvestujeme do infrastruktury, se 45 % vrátí zpět. Stavebnictví navíc zaměstnává asi půl milionu lidí v ČR, což je obrovský segment. Přestože míra nezaměstnanosti kvůli krizi poroste, u nás propouštění nehrozí, naopak. Podnikáme ve stabilním segmentu, který neustále roste. Stále hledáme nové lidi na různé pracovní pozice a věříme, že to tak bude i nadále.