Karlovarský kraj je díky tradičnímu lázeňství výrazně zaměřený na cestovní ruch a ubytovací služby, které v dnešních dnech nemají zrovna na růžích ustláno. Loňských více než milion hostů v ubytovacích zařízeních bude asi jen těžko překonán. O to důležitější je, že se do kraje daří dostávat nové technologie, které přispívají k celkové úrovni podnikání a že zde žijí tvůrčí lidé, kteří se nebojí oborů, o jejichž rentabilitě by jiní možná pochybovali. Jasně se to ukázalo na letošním vyhlašování krajského kola podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku 2020 a Moneta Živnostník roku 2020, a to si také zaslouží respekt a uznání.

Fakta Vodafone Firma roku 2020 1. místo Heinz-Glas Decor

2. místo Lux Lighting

3. místo RVS Chodov

Firma Heinz-Glas Decor se bude o celorepublikový titul Vodafone Firma roku 2020 ucházet před finálovou porotou 12. listopadu v Praze. Moneta Živnostník roku 2020 1. místo Miroslav Vostrý

2. místo Václav Zůna

3. místo Monika Strausová

Živnostník Miroslav Vostrý se bude o celorepublikový titul Moneta Živnostník roku 2020 ucházet před finálovou porotou 5. listopadu v Praze. Vodafone odpovědná firma roku 2020 Heinz-Glas Decor Moneta živnostník roku Srdcař 2020 Miroslav Vostrý

Zaměřením na ilustraci zejména dětských knih zaujal odbornou porotu výtvarník Miroslav Vostrý. "Jeho činnost je v dnešní době velmi chvályhodná. Věnuje se práci pro děti a rozvíjí v dnešní počítačové době jejich schopnosti. Motivuje děti a mládež vzít do ruky časopis a nebrat všechny informace ze sociálních sítí. Snaží se, aby děti zase začaly číst a vzaly knihu do ruky," zhodnotila porotkyně Vladimíra Macháčková z Moneta Money Bank.

Mezi firmami porotu oslnila úspěšná společnost Heinz-Glas Decor, světový lídr ve výrobě kosmetických a parfumerských flakonů. "Je to firma, která v současné kovidové krizi velmi dobře zvládla aktuální, ne úplně jednoduché podmínky. Je významným zaměstnavatelem, ale také podporovatelem vzdělávání v regionu a má celou šíři benefitních programů pro zaměstnance," přiblížil volbu člen poroty Roman Stašík z Vodafone Czech Republic.

V každém kraji je také vyhlašován vítěz kategorie Vodafone Odpovědná firma roku 2020, kterou uděluje společnost Vodafone Czech Republic ve spolupráci s Nadací Vodafone. V Karlovarském kraji byla za nejodpovědnější společnost vyhlášena rovněž firma Heinz-Glas Decor. "Společnost patří mezi významné zaměstnavatele v regionu a svým zaměstnancům nabízí nadstandardní množství zaměstnaneckých benefitů. Současně patří mezi významné podporovatele sociálních a vzdělávacích projektů.

Porota Nadace Vodafone dále vysoce ocenila firemní kulturu a zajištění vztahu s dodavatelskými řetězci, dodržování lidských práv, zaměstnanecké podmínky a ochranu životního prostředí prostřednictvím jasně definovaných směrnic a zprávou o trvalé udržitelnosti, které jsou v praxi implementovány v rámci celé skupiny," okomentoval volbu Jan Fencl, programový manažer Nadace Vodafone Czech Republic.

Zcela novou kategorií je letos Moneta Živnostník roku Srdcař, která oceňuje mezi živnostníky toho z nich, který překonal v podnikání problémy nebo nejrůznější nástrahy, a přeci to nevzdal a pracuje dál. V Karlových Varech toto ocenění získal výtvarník Miroslav Vostrý.

Vyhlašování Vodafone Firma roku 2020 a MONETA Živnostník roku 2020, Karlovarský kraj Foto: archiv soutěže

"

Chtěl bych si ještě splnit sen, a to je nakreslit Večerníček

Miroslav Vostrý, Moneta Živnostník roku 2020 Karlovarského kraje

Miroslav Vostrý, Moneta Živnostník roku 2020 Karlovarského kraje Foto: archiv soutěže

"Když jsem viděl konkurenci všech živnostníků a čím se zabývají, tak mě nenapadlo, že bych mohl já se svým výtvarničením uspět," diví se upřímně Miroslav Vostrý, který je výtvarníkem se zaměřením na dětskou tvorbu. Dělá omalovánky, pexesa a dětské knížky. Věnuje se i kreslenému humoru, založil humoristický časopis, který dnes vychází také na Slovensku. "Dá se říci, že tomu našemu humoristickému časopisu, což je vlastně obdoba Dikobrazu, se daří. My jsme totiž našli díru na trhu, takový časopis tady chyběl. Je pravda, že elektronická doba tomu moc nepřeje, ale přesto se nám daří a vyděláváme," říká vítězný živnostník. Je pro něj osobně důležité, aby děti četly a seznamovaly se s klasickými knihami. Postup jeho práce je jednoduchý. Dostane konkrétní zakázku, například nějaký scénář dětské knihy, ten si musí přečíst, a spolu s autorem potom vybere konkrétní pasáže, které bude ilustrovat. A pak pracuje na ilustracích tak, aby kresby knížku obohatily. Přiznává, že i do jeho práce se promítá dnešní elektronická doba. Rozvrhne si kresbu na papír, a pak ji přenese do grafického tabletu. Inspiraci bere ze života − nejen z toho svého, ale z toho, co vidí a co slyší okolo sebe. "S dětmi do kontaktu příliš často sice nepřijdu, ale už se mi stalo, že jsem přišel do jedné školky pro zdravotně handicapované a tam jsem objevil dítě, které drželo moji knihu, kterou jsem ilustroval a dozvěděl jsem se od sester, že to je nejoblíbenější knížka té holčičky, se kterou ona usíná. Tak to bylo krásné," vzpomíná Vostrý. Asi nejznámější knihou, kterou ilustroval, je Zlatý poklad od autorů Markéta Šichtařová a Vladimír Pikora. Pak ilustroval známé knihy, jako je Ferda Mravenec, různá leporela a podobně. S kreslením začínal opravdu hodně v dětských letech, kreslil všude a na všechno. Pak už bylo jen otázkou času, jestli u toho vydrží a začne se tím živit. "Nikdy jsem neměl ambice se kreslením živit, protože jsem si myslel, že to nepůjde. Naštěstí to jde a jsem rád, že tomu tak je," dodává Miroslav Vostrý. Chtěl by si ještě splnit takový svůj v uvozovkách poslední sen, a to je nakreslit Večerníček.

"

Plánujeme vybudovat vývojové automatizační centrum

Pavel Isteník, jednatel společnosti Heinz-Glas Decor, Vodafone Firma roku 2020 Karlovarského kraje

Pavel Isteník, jednatel společnosti Heinz-Glas Decor, Vodafone Firma roku 2020 Karlovarského kraje Foto: archiv soutěže

Firma Heinz-Glas Decor sídlí v Hranicích u Aše a je celosvětovým lídrem v oblasti vývoje a výroby vysoce kvalitních kosmetických a parfumerských flakonů. "Naše brány každý den opouští 600 tisíc flakonů. Ne tedy naplněných, ale prázdných, plní se ve Francii," říká s úsměvem na tváři jednatel Pavel Isteník. Firma je největší zaměstnavatel v regionu, snaží se i region podporovat a rozvíjet, hlavně v oblasti aktivit dětí. Je dceřinou společností rodinné firmy Heinz-Glas se sídlem v Německu, která má téměř čtyřsetletou tradici. Při vývoji flakonů se vychází nejdříve ze specifikace a očekávání zákazníka. Ale vývoj je také v tom, že zákazníkům nabízí různé nové druhy flakonů, tvarů a dekorací. "Cílem je, aby koncový zákazník, který přijde k flakonku, respektive k parfému, ale co si budeme namlouvat, ten flakon je vidět první, a když ho uvidí, tak aby už nechtěl jinak," uvádí zástupce vítězné firmy. V Hranicích u Aše má společnost tým o osmi zaměstnancích, kteří se zabývají grafikou, vzorováním a hledáním nových technologií a způsobů dekorací. "Dokázali jsme se v rámci celé skupiny Heinz-Glas dostat na přední místo, jsme příkladem, ať je to z pohledu orientace na automatizaci a digitalizaci, ale co je nejdůležitější, je kultura firmy. Tu si musíme budovat a střežit," doplňuje Isteník. Aktuálně má společnost 340 zaměstnanců. Jelikož kompetencí je dekorace, potřebuje grafiky, kteří umějí zpracovat motivy a přání zákazníků, ale také spoustu šikovných lidí na seřizování a nastavování strojů, protože vše je automatizovaná výroba. "Máme poměrně velký tým, který se zabývá automatizací, robotizací a programováním. A těší mě, že tým to strašně baví, když vidí za sebou konkrétní výsledek," pyšní se právem Pavel Isteník. Hranická firma se věnuje konkrétně dekoraci v technologii sítotisku, dále také dekoraci horké ražby a v minulém roce postavila novou výrobní halu, kde instalovala novou technologii, která je orientovaná na postřik a metalizování flakonů, což je technologie s vysokou přidanou hodnotu. Plány do budoucna jsou veliké. Chystají vybudovat vývojové automatizační centrum, kde se bude koncentrovat do jedné budovy celý tým, který pracuje na inovacích, technologiích a nových způsobech dekorací, tak aby měl špičkové kreativní zázemí, aby myšlenky a nápady z týmu, jak se říká, padaly.