Ústecký kraj je stále ještě do značné míry spojován s těžkým průmyslem, ve kterém zde také pracuje více než 60 tisíc lidí. Z jednotlivých odvětví má významné postavení energetika, těžba uhlí, strojírenství, chemický a sklářský průmysl. Oblast severozápadních Čech je zároveň v rámci České republiky jednou z nejhustěji osídlených, což je do budoucna jistý potenciál pro rozvoj široké škály podnikatelských oborů, pokud se ovšem podaří zabránit odlivu mozků a podnikatelského know-how. O to se svojí prací jednoznačně snaží oba vítězové krajského finále soutěží Vodafone Firma roku a Moneta Živnostník roku. Odbornou porotu nejvíce zaujal Zdeněk Oravec, který se věnuje obnově kulturních památek.

"Pan Zdeněk Oravec podniká již více než třicet let v oblasti dřevovýroby. Svojí pílí a prací to dotáhl až na regionálního přednostu Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky. Jeho práce je úctyhodná," okomentoval vítěze porotce Marek Rosa z Moneta Money Bank. Mezi firmami zabodovala společnost EDHANCE, která vytváří digitální výukové materiály. "Mně osobně oslovila společnost svým zaměřením. Konkrétně tím, že z téměř neziskového oboru dokázala vybudovat společnost, která je prospěšná všem, primárně rodinám s dětmi, obzvláště v této době," zhodnotil volbu člen poroty Roman Daráš z Vodafone Czech Republic. V každém kraji je také vyhlašován vítěz kategorie Vodafone Odpovědná firma roku 2020, kterou uděluje společnost Vodafone Czech Republic ve spolupráci s Nadací Vodafone. V Ústeckém kraji byla za nejodpovědnější společnost vyhlášena firma ADLER Czech.

"Porota Nadace Vodafone ocenila nejen širokou škálu nefinančních benefitů, ale také propracovaný plán vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím programu 'ADLER akademie' a individuální plány kariérního rozvoje. Úzká spolupráce v oblasti edukace probíhá i s Technickou univerzitou v Liberci a UJEP Ústí nad Labem. Společnost v regionech dlouhodobě podporuje řadu společensky prospěšných projektů, mimo jiné nemocnici v Ústí nad Labem v rámci projektu 'ADLERáci pomáhají'," okomentoval volbu Jan Fencl, programový manažer Nadace Vodafone Czech Republic.

Zcela novou kategorií je letos Moneta Živnostník roku Srdcař, která oceňuje mezi živnostníky toho z nich, který překonal v podnikání problémy nebo nejrůznější nástrahy, a přeci to nevzdal a pracuje dál. V Ústí nad Labem toto ocenění získal Zdeněk Oravec.

Zakázky nebereme do roku 2030

Zdeněk Oravec, MONETA Živnostník roku 2020 Ústeckého kraje

Zdeněk Oravec z litoměřické tesařské dílny má v současnosti tři zaměstnance, šikovné mladé tesaře. A klidně by vzal deset dalších, protože musí práci odmítat. "Hlavní pracovní náplní je obnova kulturních památek v ústeckém regionu a v litoměřickém památkové rezervaci," popisuje Zdeněk Oravec. Vloni plavil po Labi svázané vorové tabule určené k renovaci krovu vyhlídkové věže Kalich v Litoměřicích. Každý kmen, který se máčel a splavoval, měl přesně určeno, co se z něj bude tesat. Podle projektanta a památkářů se z nich tesaly jednotlivé trámy, které zabudovávají přímo do krovu památky. "Jako ortoped, když vám bude měnit nohu, tak my děláme to samé se dřevem, protože je škoda uříznout pět šest centimetrů navíc, respektive je smyslem, co nejvíce původních prvků zachovat," říká vítězný živnostník. V památkách má 99 % práce a zakázky nebere do roku 2023. Právě má rozdělaný empírový ovčín v klášterní zahradě v Oseku a kostel sv. Valentýna v Novosedlicích, kde se bude muset kompletně měnit celá sanktuska. Úzce spolupracuje s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně, hlavně s katedrou historie a s doktorem Kamilem Podroužkem, protože on mapuje a zakresluje jednotlivé krovy. "Nejhorší je, když každý dělá všechno, pět řemesel a šestá bída, a ono to také tak dopadá, protože v dnešní době, čekat na dobrého řemeslníka rok, nikdo nevydrží a najímají se takoví, že to dělá automechanik nebo kuchař. Když to dělá dobře, tak je to v pohodě," doplňuje Oravec. Jeho způsob práce je specifický, všechno postaru, čep, dlab, sekera, ruční pilka. Podporuje odborné učiliště v Krásném Březně. "Jako cech jsme koupili sekery a dlátovačky a ty kluky to vzalo, protože to je něco úplně jiného. Vzali jsme je na tesání, když se tesal Kalich a bavilo je to," pochvaluje si aktivitu Zdeněk Oravec. Zhruba 50 % jeho zakázek tvoří Litoměřická diecéze, 40 % jsou města a obce, které mají v majetku jakékoliv památky a deset procent zbývá na soukromé osoby. To jsou roubenky, hrázděnky, lidová architektura. Roubenka se dělá třeba i pět let, podle toho, kolik je peněz.

Náš úděl je posouvat věci dopředu

Pavel Popluhár, CEO společnosti EDHANCE, Vodafone Firma roku 2020 Ústeckého kraje

Pavel Popluhár, CEO společnosti EDHANCE, Vodafone Firma roku 2020 Ústeckého kraje Foto: archiv soutěže

Společnost EDHANCE si klade za cíl posunout české školství do 21. století. "Vytváříme digitální učební materiály a učebnice, které slouží učitelům, aby získali opět pozornost dětí, aby dokázali učit nová témata a aby učitelům vzdělávací materiály pomohly ušetřit čas," popisuje CEO Pavel Popluhár. Vzdělávací program můžou učitelé používat jak v prezenční, tak distanční formě výuky, můžou zadávat domácí úkoly na dálku s automatickým vyhodnocováním a kontrolou neodevzdaných úkolů. Určitá propast mezi technologiemi a učiteli však stále ještě existuje. "Bude to ještě chvíli trvat, než se dokáží všichni správně adaptovat. Jsme rádi, že školy jsou spokojené s našimi výukovými materiály, rodičům to ušetří starosti a žáky to baví," říká zástupce vítězné firmy. Ta se zaměřuje převážně na tvorbu materiálů k technickým oborům, které by měly mít za důsledek i lepší konkurenceschopnost České republiky v globálním prostředí. "Já se ve vzdělávání pohybuji už dlouhou dobu, prakticky už od doby, co jsem sám odešel ze vzdělávacího systému. Pro mě je motivace, aby děti zase rády chodily do školy, aby samy měly snahu dozvědět se více. Sám jsem rodič třech dětí, takže to sleduji," dodává Popluhár. Učitelé jsou pro firmu vždy na prvním místě, a proto vytvořili iniciativu Re:forma vzdělávání, která vyzývá učitele, aby se zapojili k tvorbě nových vzdělávacích materiálů právě za využití technologií. Na didaktice firma spolupracuje s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně právě na v ý voji materiálů pro výuku matematiky, fyziky a chemie. Ambice má vstoupit i na zahraniční trhy. "Česká republika je pro nás srdcovou záležitostí. My jsme si navíc dali tu výzvu, že jsme zůstali v Ústeckém kraji a chceme podporovat tento region a zamezit odlivu mozků, protože podnikat se dá odkudkoli. Naše ambice ale sahají i do zahraničí, chceme uspět na globálním trhu," uzavírá Pavel Popluhár.