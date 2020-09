V areálu vyškovské nemocnice proběhlo včera slavnostní otevření nově zrekonstruované budovy B. Součástí této investiční akce bylo vybudování dvou lůžkových stanic neurologie a jedné lůžkové stanice Centra léčebné rehabilitace. Kompletní rekonstrukce vyšla na 124 milionů korun.

Stavební práce začaly v květnu loňského roku a navazovaly na už zbudovaný evakuační výtah a nově postavenou neurologickou jednotku intenzivní péče. V roce 2012 byl Nemocnici Vyškov přidělen statut iktového centra, které se zabývá komplexní léčbou cévních mozkových příhod.

Významná investice

Přestěhováním Centra léčebné rehabilitace z vedlejší budovy C došlo k plánovanému spojení dvou základních pracovišť iktového centra do nově zrekonstruované budovy B. "Modernizací obou oddělení očekáváme výrazné zlepšení pracovních i léčebných podmínek, což bude mít pozitivní vliv na efektivitu provozu, pacienty i samotný personál. Rekonstrukce se dotkla všech čtyř podlaží budovy. Vyměněny byly veškeré technické instalace, stavba získala nové zateplení, podlahy, povrchy stěn a instalovány byly i nové podhledy. Tyto investice by Nemocnice Vyškov nebyla schopna realizovat z vlastních prostředků, proto je třeba ocenit přístup Jihomoravského kraje, který poskytl potřebné finance," shrnuje ředitel nemocnice Zdeněk Horák. Dispozice byly navrženy univerzálně, aby se jejich využití mohlo v budoucnu přizpůsobit aktuálním potřebám nemocnice.

Budova rekonstrukci už nutně potřebovala. Objekt pochází z roku 1951 a původně sloužil jako ubytovna zdravotnického personálu. V 70. letech byl uzpůsoben pro lůžková oddělení, ovšem bez potřebných stavebních úprav. Téměř v nezměněném dispozičním a prostorovém uspořádání pak sloužil až do loňska. Jeho technický stav − zejména střešního pláště, některých konstrukčních částí a technických instalací − byl tak dávno za zenitem životnosti.

Původní představou bylo, že rekonstrukci částečně pokryje dotace ministerstva zdravotnictví. I přesto, že záměr nevyšel, rozhodl se Jihomoravský kraj najít na modernizaci peníze ve vlastním rozpočtu. "Rekonstrukce vyškovské nemocnice je plánovanou akcí a patří mezi velmi významné investice do zdravotnictví v našem regionu," potvrdil hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek (ANO).

Liší se v drobnostech

Dispozice lůžkových oddělení neurologie v horních dvou nadzemních podlažích jsou téměř totožné a liší se pouze několika drobnostmi ve využití nové užitné plochy severní přístavby. V ní jsou umístěny čtyři trojlůžkové a dva dvoulůžkové pokoje (všechny s vlastním sociálním zařízením a klimatizací), sklad, čajová kuchyňka a místnost pro denní pobyt pacientů. Ve východním traktu jsou pak zbývající čtyři dvoulůžkové pokoje a veškeré provozní a personální zázemí, tedy stanoviště sester s navazující denní místností a hygienickým zázemím zaměstnanců, přípravna, vyšetřovna, čisticí místnost a lázeň pro pacienty.

Uspořádání Centra léčebné rehabilitace v prvním podlaží má obdobnou dispozici, pouze s tím rozdílem, že na místě dvoulůžkových pokojů na severní straně východního traktu vznikla elektroléčba a prostorná tělocvična, na kterou v přístavbě navazuje místnost pro individuální cvičení. V suterénu jsou pak soustředěny speciální terapeutické provozy, tedy dynamický chodník, vertikalizační přístroj a ergoterapie. Zbývající prostory slouží jako provozní a technické zázemí. Zároveň byl vybudován bezbariérový vstup do nemocniční kaple.

Článek byl publikován jako speciální komerční projekt nemocnice Vyškov v Hospodářských novinách.