Jaký je aktuální stav nemocnic v Jihomoravském kraji, například ve srovnání se zbytkem republiky?

Jihomoravský kraj je zřizovatelem devíti nemocnic, které mají asi třetinu ze všech lůžek v kraji, zaměstnáváme v nich přes pět tisíc pracovníků. Ekonomicky si vedou obstojně, část z nich je dlouhodobě v zisku. Další části se to prozatím nedaří, tím ale nijak nevybočujeme ze stavu, který je aktuální v celé republice. S využitím dotačních, rozpočtových a úvěrových prostředků se snažíme jejich zázemí a vybavení modernizovat, nicméně investiční dluh je dlouhodobě značný.

Jakou částku investuje kraj ročně do zdravotnických zařízení?

Tato částka roste, v roce 2020 rozpočet počítá s výdaji 980 milionů korun. Nicméně vezmeme-li objem prostředků, se kterými naše organizace hospodaří, dostáváme se asi na 5,5 miliardy korun. Velkou většinu zde totiž tvoří prostředky od zdravotních pojišťoven.

Jak důležitá je v rámci kraje Nemocnice Vyškov?

Patří mezi páteřní nemocnice. Počtem lůžek a personálu je na čtvrtém místě z našich devíti nemocnic. Je to kvalitní nemocnice poskytující odpovídající rozsah péče pro pacienty v regionu, má velmi dobré personální obsazení a jde o největšího zaměstnavatele na Vyškovsku. Budeme ji proto i nadále rozvíjet. Důkazem je aktuální otevření zrekonstruovaných prostor nebo nedávná velká obměna přístrojového vybavení asi za 120 milionů korun s využitím evropských dotací.

Co vyškovské nemocnici přinese rekonstrukce budovy neurologie?

Ze zázemí na úrovni 50. let minulého století jsme udělali prostory odpovídající současným standardům, a to jak stavebně-technicky, tak vybavením. Je to naše povinnost vůči pacientům, pracovníkům nemocnice i celému regionu.

Jste s průběhem i výsledkem prací spokojen?

Práce jsme zahájili v květnu loňského roku a letos v září máme hotovo, a to včetně vybavení. Dodavatel stavební části odvedl velmi dobrou práci, co se týče kvality, spolupráce s investorem, financí i termínů.

Jsou v plánu ještě nějaké další rekonstrukce či dostavby v Nemocnici Vyškov?

Plánů a projektů máme mnoho. V dalším období budou aktuální například rekonstrukce oddělení dlouhodobě nemocných nebo budovy polikliniky. Nemocnice nyní žádá ministerstvo o souhlas s vybudováním pracoviště magnetické rezonance, jehož zřízení bude znamenat další důležitý milník. Velkou část nákladů přitom mají pokrýt dotace a peníze z rozpočtu kraje. Nemocnice má také jednu z nejlepších porodnic v republice, proto máme připravený projekt na rozšíření jejích prostor o další pokoje s příjemným zázemím pro rodičky.

Jak důležitá je pro nemocnici rekonstrukce budovy neurologie?

Stávající budova už nevyhovovala náročnosti poskytované zdravotní péče. Rekonstrukce byla tedy nezbytná. Pro provoz oddělení je podstatné zlepšení prostorových podmínek, bezbariérový přístup a odpovídající zázemí pacientů i personálu. Zásadním přínosem pro zajištění komplexní péče o pacienty je nové umístění lůžkového oddělení Centra léčebné rehabilitace v jedné budově s neurologií.

Rekonstrukce probíhala za provozu, omezila nějak provoz oddělení?

Zajištění potřebné neurologické péče během rekonstrukce bylo náročné a vyžadovalo velkou dávku trpělivosti a pochopení jak ze strany pacientů, tak ze strany personálu. Oddělení bylo dočasně přemístěno do ne zcela vyhovujících prostor bývalých operačních sálů, čímž musel být zredukován počet lůžek. Spektrum poskytovaných služeb jsme v důsledku rekonstrukce neomezili, naopak jsme nově zřídili infuzní stacionář pro pacienty neurologických ambulancí.

Probíhají nyní v nemocnici ještě nějaké další rekonstrukční práce?

V současnosti už byla zahájena druhá etapa přestavby. Po jejím ukončení bude přesunuto oddělení ORL do nově zrekonstruovaných prostor v budově C1. Nákladem 19 milionů korun bude ve třetím patře vybudováno nadstandardní lůžkové oddělení ORL o sedmi pokojích. Dále zde vzniknou dva dvoulůžkové pokoje pro pobyt rodičů s dětmi, včetně moderního zázemí. V prvním patře bude vybudována ORL ambulance s čekárnou. Součástí probíhající akce je i kompletní revitalizace rozvodů vody a kanalizace celého pavilonu C1. Jde o jednu z nejnáročnějších stavebních investic vzhledem k tomu, že probíhá za plného provozu. Stavební práce by měly být dokončeny do konce února 2021.

