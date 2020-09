Přestože hlavním tématem na trzích je stále koronavirus, investoři se již začínají zamýšlet nad prezidentskými volbami v USA. Mnozí by jistě uvítali změnu, kterou by mohl přinést Joe Biden. Pravděpodobně by byl smířlivější vůči Číně a do ekonomiky by napumpoval další peníze v rámci fiskálních stimulů. Mnozí burziáni však preferují Donalda Trumpa, který by na rozdíl od protikandidáta nezvedal daně a nezaváděl nové regulace.