"Včera jsem celý den dokázal dýchat sám. Moc se mi to zalíbilo. Překvapivý, mnohými nedoceněný proces," napsal ve svém typickém ironickém stylu na Instagram pod snímky, na kterých je se svou ženou Julií a dětmi Darjou a Zacharem. Navalnyj také hovořil s německými prokurátory, kteří vyšetřují případ jeho otravy. Podle nich se politik orientuje, chápe, co se stalo, a je rozhodnutý vrátit se do Ruska. Německá strana oznámila, že i výsledky z laboratoří ve Francii a Finsku potvrdily, že Alexej Navalnyj byl v srpnu otráven nervovým jedem ze skupiny novičok. Kreml opakovaně svou vinu popírá. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov prohlásil, že Moskva nechápe, proč také nedostala vzorky, které německá strana poskytla laboratořím ve Francii a Švédsku.