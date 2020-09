Na první pohled je to záhada. Politici, které můžeme nazvat strongmany, při řešení epidemie koronaviru selhávají. Je to vidět na Donaldu Trumpovi v USA, na Jairu Bolsonarovi v Brazílii, Borisi Johnsonovi ve Velké Británii nebo na Andreji Babišovi v Česku. V prvních třech zemích umíraly tisíce lidí v první vlně, u nás se epidemie rozjela bezprecedentním tempem ve vlně druhé. Čím to? Vždyť epidemie se jeví jako sen všech autoritativních politiků! Vytváří mimořádný stav, kdy nikdo nezpochybňuje, že vláda potřebuje mimořádné pravomoci, takže může rozhodovat podle libosti, nic ji nebrzdí. Proč přesto v tomto "snovém" módu hromadně selhávají?