Když Alexandr Lukašenko při pondělní schůzce s Vladimirem Putinem v Soči opět nazval Rusko starším bratrem Běloruska, ruský prezident hned věděl, že ho to nevyjde lacino. Tak jako už po mnoho let, když se běloruský autoritář dostane do potíží, přestane si hrát na vzdorovitého mladšího bratra a běží k staršímu s prosíkem o pomoc. Již přes měsíc totiž neutichají protesty běloruských občanů proti zfalšování voleb, a to přes hrozbu policejního násilí.