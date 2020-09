◼ EU

Soud EU podpořil unijní pravidlo o síťové neutralitě

Soudní dvůr Evropské unie se v kauze týkající se maďarského mobilního operátora Telenor Magyarország z české investiční skupiny PPF přiklonil na stranu unijních pravidel kolem takzvané síťové neutrality. Poskytovatelé internetového připojení podle něj nesmějí svými tarify podporovat využívání určitých služeb na úkor jiných. Agentura Reuters rozhodnutí označuje za ránu pro telekomunikační firmy, které usilují o větší volnost při účtování poplatků.

◼ ČESKO

V Covidu nájemné je žádostí za 2,2 miliardy

Ministerstvo průmyslu a obchodu u programu Covid nájemné ke včerejšku eviduje žádosti za 2,2 miliardy korun. Schváleno bylo zatím 7135 žádostí za 965,6 milionu korun. Podnikatelé, kteří chtějí získat dotaci, musí podat žádost do 30. září. Na program je vyčleněno pět miliard korun. Program Covid nájemné je určen podnikatelům, kteří museli kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru zavřít nebo omezit provoz.

◼ ČESKO

Dohoda o kurzarbeitu je podle Schillerové blízko

Po včerejším jednání vládních politiků s komunisty řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), že koaliční strany jsou blízko dohodě na podobě kurzarbeitu. Vláda by ale na přípravu zákona s kurzarbeitovými pravidly měla mít asi víc času, dodala. Nevyloučila to, že by se ještě mohl prodloužit dočasný kurzarbeitový program Antivirus.

◼ EU

Evropské univerzity za nezávislost maďarských

Skupina šesti evropských rektorských konferencí, včetně české, vydala prohlášení vyjadřující solidaritu s maďarskou Univerzitou divadelních a filmových umění, jejíž nezávislost ohrožuje vláda premiéra Viktora Orbána. Maďarský parlament v květnu převedl vlastnictví univerzity se 155letou tradicí ze státu na soukromou nadaci. Do její správní rady pak vláda dosadila jí vybrané osoby, zatímco kandidáty navržené univerzitou odmítla.

"

Je to papalášský přístup, který dostal Česko tam, kde je.

Jan Farský

Premiér Andrej Babiš podle STAN předvádí v koronavirové krizi zoufalý výkon, na který doplácí celý národ ekonomicky i zdravotně. Podle šéfa poslaneckého klubu STAN má Babiš navíc papalášský přístup, když vyzval Čechy, aby trávili dovolenou v Česku, a poté se odjel rekreovat na Krétu.

◼ ČESKO

MF čeká letos pokles HDP o 6,4 procenta

Veřejné finance letos skončí ve schodku 6,4 procenta hrubého domácího produktu, odhaduje ministerstvo financí. Celkový veřejný dluh by pak měl stoupnout na 39,4 procenta HDP. Důvodem je propad daňových příjmů, nárůst výdajů rozpočtu kvůli zmírnění dopadů šíření koronaviru a s tím spojený vyšší schodek státního rozpočtu, uvedl úřad. Schodek rozpočtu je naplánován na 500 miliard korun.

◼ ČÍNA

Čína možná pustí na své území pozorovatele

Čína podle agentury AFP připustila možnost, že pustí na své území zahraniční pozorovatele, kteří by vyhodnotili situaci v regionu Sin-ťiang. V této autonomní oblasti žije etnická menšina Ujgurů, kterou podle lidskoprávních organizací Čína utlačuje. Není jasné, za jakých podmínek by mohla pozorovatelská mise na území asijského státu působit. Požadavek na vyslání pozorovatelů vyslovil předseda Evropské rady Charles Michel.

◼ ČESKO

Huawei nezískal v Česku bezpečnostní prověrku

Čínský výrobce telekomunikačních zařízení Huawei nezískal v Česku od Národního bezpečnostní úřadu bezpečnostní prověrku. Nyní zvažuje, že požádá o nižší stupeň prověření. V roce 2018 před používáním softwaru i hardwaru od Huaweie varoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Bezpečnostní prověrka je pro soukromé společnosti podmínkou k účasti ve vybraných státní tendrech.

◼ ČESKO, KYPR

Cestovatelé z Česka nesmějí na Kypr

Kypr zařadil Českou republiku kvůli šíření koronaviru mezi rizikové země. Lidé, kteří v uplynulých 14 dnech pobývali v Česku, od pátku 18. září na Kypr nesmí. Týká se to i osob, které přes Česko pouze projížděly. Výjimku ze zákazu překročit hranice budou mít například kyperští občané a jejich rodinní příslušníci nebo lidé s trvalým pobytem. Ti ale musí po příletu povinně a na své vlastní náklady absolvovat test na covid-19 a nastoupit do dvoutýdenní karantény.

◼ ČESKO

Fond kinematografie chce víc peněz na pobídky

Státní fond kinematografie navrhuje ve svém rozpočtu na příští rok i ve výhledech na léta 2022 a 2023 navýšit filmové pobídky o 500 milionů korun. Zahraničním filmařům by tak Česko mohlo jako pobídky poskytnout 1,3 miliardy korun ročně, uvádí materiál pro jednání vlády. Dotace byla takto navýšena poprvé v roce 2019, kdy fond v půlce roku kvůli zájmu filmařů příjem žádostí zastavil. Štáby loni v Česku utratily rekordních devět miliard korun.

◼ ČESKO

Pocta Gottovi v O2 areně bude až v červnu

Kvůli nejistotě ohledně vývoje pandemie nemoci covid-19 přesunuli pořadatelé oba koncerty Pocta Karlu Gottovi, které se měly konat letos v prosinci v pražské O2 areně, na červen příštího roku. Vstupenky z 15. a 16. prosince zůstávají v platnosti na 5. a 6. červen 2021. Koncert se měl původně konat jeden, vstupenky se ale vyprodaly během chvíle, proto pořadatelé přidali druhý koncert.

◼ ČESKO

Na Písecku se našel poklad stříbrných mincí

Archeologové objevili na poli u Sepekova na Písecku poklad stříbrných mincí ze 13. století, z doby krále Přemysla Otakara II. Jde o 700 až 800 dobře zachovaných stříbrných brakteátů. Zřejmě je vlastnil šlechtic nebo církevní hodnostář. Všechny mince jsou jednoho typu. Je na nich hlava panovníka a ryby v kruhu kolem. Ražba je jednostranná. Poklad představí Prácheňské muzeum v Písku na krátkodobých výstavách.

◼ ČESKO

Trutnov má nové centrum pro duševně nemocné

Královéhradecký kraj dokončil v Trutnově s nákladem téměř 57 milionů korun budovu nového Centra duševního zdraví. To vzniklo rekonstrukcí bývalého kulturního domu Nivy. Kraj na stavbu získal dotaci z evropského programu IROP. "Než centrum uvedeme do plného provozu, musíme ještě zajistit potřebné vnitřní vybavení, takže klientům poslouží v lednu příštího roku," uvedl radní kraje pro investice Václav Řehoř (ODS).

