Petrochemická skupina Unipetrol dokončila několik let trvající stavbu polyetylenové jednotky v Litvínově. Vedení letos rozhodlo také o další investici za více než 800 milionů korun do rozšíření výroby polymerů. Modernizaci ztrátové chemičky Spolana Neratovice brzdí riziko povodní. "Přece jen je to investice v řádu jednotek miliard," upozornil předseda představenstva Unipetrolu Tomasz Wiatrak v rozhovoru pro HN.

HN: Co letos ovlivní hospodaření Unipetrolu víc: koronavirus, nebo nízké ceny ropy?