Američtí komentátoři a analytici se zdráhají předpovídat výsledek listopadových prezidentských voleb, ale v jednom se shodují. Pokud bude jejich hlavním tématem výkon současného prezidenta v epidemii koronaviru v USA, Donald Trump v Bílém domě po čtyřech letech skončí. Většina Američanů má za to, že Trump pandemii nezvládl a zhoršil její dopady na Spojené státy. A teď, kdy do voleb zbývá méně než padesát dní, přišel legendární washingtonský novinář Bob Woodward se svědectvím, že Trump o nebezpečném potenciálu epidemie od počátku věděl, ale zatajil to před americkou veřejností.