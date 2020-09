Brno postaví družstevní byty za 1,75 miliardy, zájem má 500 lidí

Brno chce do pěti let postavit 350 bytů v oblasti Kamenný vrch. Byty by měly sloužit především k družstevnímu bydlení. Projekt má město vyjít na 1,75 miliardy korun. Radnice tak změnila původní plán, který počítal se stavbou 300 bytů primárně určených seniorům a mladým rodinám. V nové verzi projektu bude pro seniory určených maximálně 30 bytů. O jejich vyčlenění ale musí nejprve požádat městská část. Brno také upustilo od původně plánovaných 25 rodinných domů. Podle náměstka primátorky Jiřího Olivy z ČSSD je důvodem přehodnocení plánu nejen finanční výhodnost, ale také velký zájem o družstevní bydlení. Už nyní jej projevilo 500 osob.

Ekologové kritizují vznik vyhlídky na Králickém Sněžníku

Několik ekologických organizací (Hnutí Duha, Česká společnost ornitologická a Společnost přátel Jeseníků) upozornilo na nevhodný postup při výstavbě rozhledny na Králickém Sněžníku. Na polské straně vrcholu u hranice České republiky se pohybuje bagr a nakladač a provádějí se výkopové práce pro základy objektu. Podle ekologů to nevratně poškodí evropsky mimořádnou přírodní partii, kvůli rozhledně také výrazně přibude turistů na vrcholu hory, což bude mít negativní dopady na unikátní ekosystém alpínského bezlesí. Zvažují proto podání stížnosti k Evropské komisi.

Ostrava chystá proměnu vyloučené lokality Bedřiška

Ostrava chce zatraktivnit obytnou kolonii Bedřiška v městské části Mariánské Hory a Hulváky. Město plánuje, že by území, které je nyní považované za vyloučenou lokalitu, mělo v budoucnu obývat až 540 lidí. Nyní jich tam bydlí jen 58. Ostrava si nechala zpracovat urbanistickou studii, na jejímž základě chce v místě stavět. Část stávající zástavby zůstane a vedle ní vzniknou nové domy, obchod nebo restaurace. Proměna by mohla začít už v příštím roce a má být rozdělena do několika etap. Město předpokládá, že její dokončení potrvá deset a více let. První etapa bude stát zhruba 100 milionů korun.

Poradci z Cushman & Wakefield ovládli globální realitní anketu

Nejlepší realitněporadenskou společností na světě je podle žebříčku Euromoney 2020 Real Estate Survey firma Cushman & Wakefield. Ta zvítězila v celkovém globálním srovnání a také ve třech specializovaných kategoriích − zprostředkování prodeje nebo pronájmu nemovitosti, oceňování nemovitostí a průzkumu trhu. V šestnáctém ročníku ankety hlasovalo 2778 poradců, developerů, investičních manažerů, bank a dalších hráčů na realitním trhu. Společnost Cushman & Wakefield bodovala také v jednotlivých regionech. Celkem ovládla hodnocení ve dvaceti sledovaných státech a oblastech, mezi nimi i v regionu střední a východní Evropy