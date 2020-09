Po včerejšku je už téměř jisté, že se novým japonským premiérem stane jednasedmdesátiletý Jošihide Suga. Byl zvolen předsedou vládní japonské Liberální demokratické strany a hlasování parlamentu o jeho jmenování do čela vlády by mělo být jen formalitou. Suga doposud zastával funkci mluvčího vlády a tajemníka kabinetu a byl spojencem Šinzóa Abeho, který z premiérské funkce odstoupil kvůli špatnému zdraví. Zemi, která je třetí největší ekonomikou světa, má vést nejméně do podzimu příštího roku, kdy se v Japonsku konají parlamentní volby.