Poprvé to nevyšlo, tak to po roce zkouší znovu. Společnost EP Global Commcerce třetího nejbohatšího Čecha Daniela Křetínského a slovenského miliardáře Patrika Tkáče chce opět ovládnout německý řetězec velkoobchodů Metro. Tentokrát za ně nabízí dvakrát méně než loni. A podle vedení firmy je to příliš málo.