Trubkami továren Nestlé v Česku proteče každý rok kolem čtyřiceti tisíc tun čokolády a na pásech projede zhruba patnáct tisíc tun tvrdých i želatinových bonbonů. Na těchto sladkostech stojí byznys obra Nestlé už od konce 19. století, do pár let se to ale může radikálně změnit. Do výroby rostlinných burgerů investoval koncern jen v Česku stovky milionů korun. A jejich prodeje nyní podle šéfa tuzemské pobočky Torbena Emborga rostou padesátiprocentním tempem ročně.