Na začátku amerického filmu z občanské války Free State of Jones je otřesná scéna přeplněného lazaretu. "Toho nám sem nenoste, bereme jen ty, co mají šanci, a důstojníky," křičí unavený lékař. V covidovém Česku to tak hrozné není, leč analogii už vystopovat lze. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zjistil, že odběrová místa jsou přeplněná a vyzval lidi, aby se nechodili testovat "jen tak pro jistotu". Pomiňme, že představa někoho, kdo si jde z plezíru stoupnout do několikahodinové fronty, aby si nechal za 1700 korun strčit špejli do nosu, je ujetá i na poměry Adama Vojtěcha. Podstatné je, že ministerstvo zdravotnictví, ač mělo na přípravu čas od jara, totálně selhalo v zajištění dostatečné kapacity testování. A ministr, místo aby urgentně řešil, co s tím, obviňuje zodpovědné lidi, že na přeplněných odběrových místech zbytečně zdržují. Neuvěřitelné.

Podobně tragické je to s trasováním. Hygienické stanice nestíhají vyhledávat potenciální nakažené a posílat je do karantény. Než se hygiena ozve, uplyne často taková doba, že telefonát postrádá smysl. A ministerstvo? Místo aby ve dne v noci pracovalo na zajištění řádného fungování služby, nakáže lidem, aby se trasovali sami. A navrch prohlásí, že do karantény bude chodit méně lidí, protože kontakt s nakaženým v roušce nebude už brán jako kontakt. Ano, chápete to dobře: Nestíhají, tak řeknou, že to, co se doteď považovalo za problém, vlastně problém není. Ostudné. Na posílení hygienických stanic přitom měla vláda několik měsíců čas. Stálo by to pár set milionů, zlomek toho, co volební úplatek důchodcům, kteří jsou nyní zbytečně ohroženi na životech.

Člověk se až bojí, co nastane, až se obrovské množství nakažených, které se nedaří kvůli neschopnosti vlády vytrasovat a izolovat, překlopí ve větší počet vážně nemocných. Ministr Vojtěch uklidňuje, že kapacity JIP jsou dostatečné. Ovšem už bohužel víme, do jaké míry se dá jeho slibům a odhadům věřit. Abychom nakonec úvodní scénu z filmu Free State of Jones nezažili v covidové verzi doslova.